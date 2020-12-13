Решение по праворульным авто отложили на год

Решение правительства РФ продлить разрешение на ввоз праворульных автомобилей в Дальневосточный федеральный округ является логичным. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Якутии Юрий Григорьев. По его словам, теперь кабинету министров следовало бы отказаться от планов по ограничению на импорт запчастей для «японок» и других требований для таких машин, иначе дальневосточники останутся «без колес».

«Очень справедливое и логичное решение правительства – продлить отмену «ЭРА-ГЛОНАСС». Это просто логично. Федеральный центр наверняка помнит, как при введении «ЭРА-ГЛОНАСС» в дальневосточных регионах случился настоящий транспортный коллапс. Лицензированные лаборатории просто не справлялись с установкой оборудования. Только в Приморье за весну-лето 2017 года скопились тысячи подержанных иномарок, ввезенных из Японии, на таможенных складах не было места для них», – пояснил Юрий Григорьев в комментарии Vostok.Today.

По словам лидера якутских «эсеров», в нынешней ситуации логично и справедливо правительству РФ отказаться также от планов по ограничению на ввоз запчастей для «японок» и требования наличия 17-значного идентификационного номера VINa, которого просто нет на таких автомобилях. «Потому, что, если это будет введено, то дальневосточники просто останутся без «колес», – подчеркнул Григорьев.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился продлить ввоз праворульных автомобилей в ДФО без «ЭРА-ГЛОНАСС». «Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, ввозимые для личных нужд. Послаблением могут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства», – сообщила пресс-служба правительства РФ.

Ранее власти планировали внести изменения в техрегламент Таможенного Союза, согласно которым ввоз подержанных иномарок с правым рулем и подержанных, но качественных запчастей к ним фактически окажется под запретом. При этом российские авто на Дальнем Востоке не производятся. При этом у жителей региона фактически нет доступа к европейским производителям. Если говорить о российском автопроме, то его продукция не подходит для сурового дальневосточного климата.

Якутск, Светлана Антонова

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