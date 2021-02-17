Депутаты «Справедливой России» в Ил Тумэне выступили за отмену ОГЭ в 2021 году на территории Якутии «Справедливо снизить нагрузку и на учеников девятых классов, и на педагогов в условиях пандемии коронавируса», – Юрий Григорьев

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Юрий Григорьев прокомментировал инициативу эсеров об отмене ОГЭ в 2021 году.

Обращение с предложением и аргументами депутаты-эсеры направили Министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Народные избранники считают необходимым отменить государственную итоговую аттестацию для девятиклассников при условии большого количества дистанционных занятий в учебном году 2020-2021 годов.

Карантина на уровне Республики в школах Якутии не было, но классы так или иначе отправляли «на удалёнку» по эпидемиологическим показателям, если болели ученики, их родители или преподаватели.

В связи с пандемией коронавируса законные представители могли сами выбрать дистанционный формат образования, если хотели защитить здоровье школьников.

«Дистанционный формат образования – это вынужденная мера. Она не может заменить традиционную учебу в школе. Нужны самоподготовка, самодисциплина, условия для занятий дома, от отдельного помещения до ноутбука на каждого ученика в семье. Это не всегда выполнимо, и дистанционной учебой недовольны все участники образовательного процесса – ученики, их родители, учителя», – отметил Юрий Григорьев.

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Якутии напомнил, что зима 2020-2021 годов в Республике выдалась холодной даже для этого северного региона. Было много так называемых актированных дней, когда школьники не посещали учебные заведения из-за экстремально низких температур воздуха. Все это не могло не сказаться на качестве подготовки к ОГЭ.

Но в 2021 году по решению Министерства просвещения РФ для выпускников 9-х классов с 17 по 25 мая 2021 года все равно пройдут контрольные работы по одному учебному предмету, кроме русского языка и математики. Но результаты этих работ не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.

«Это всего лишь «экзаменационный опыт», который якобы необходим девятиклассникам перед сдачей ЕГЭ в 11 классе. На практике для подростков это оборачивается «лишними нервами» и потерей качества обучения, так как перед ОГЭ школы бросают все силы на подготовку к экзаменам по соответствующим учебным дисциплинам в ущерб другим. Справедливо снизить нагрузку и на учеников девятых классов, и на педагогов в условиях пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений. Это решение приведет и к экономии средств бюджета», – считает Юрий Григорьев.

В 2020 году ОГЭ для учеников 9 классов в 2020 году отменили, итоговые оценки выставили на основании годовых.

Якутск, Светлана Антонова

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