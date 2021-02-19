«Якутску нужен неравнодушный мэр»: «эсеры» объяснили, почему на пост градоначальника выдвинут беспартийный журналист

Журналист и общественный деятель Виталий Обедин, выдвинутый партией «Справедливая Россия» на пост мэра Якутска, сможет повторить и превзойти успехи экс-градоначальника Сарданы Авксентьевой, имя которой стала широко известно во всей России, уверен руководитель фракции «Справедливая России» в Госсовете Якутии Юрий Григорьев. В интервью Vostok.Today политик подчеркнул, что «нет и доли сомнения в том, что он сохранит открытость власти, возможно, даже усилит её».

Отвечая на вопрос, почему «эсеры» выдвинули кандидатуру беспартийного журналиста, Григорьев пояснил, что Обедин – «человек очень близкий к партии». «Он постоянный участник наших партийных проектов, человек, поддерживающий демократические процессы. Он уже принимал участие в выборах в Ил Тумэн при поддержке партии «Справедливая Россия», мы хорошо знаем его и уверены в нем», – сказал он.

«Это человек не зазнавшийся и не заевшийся. Он журналист, пишущий на очень злободневные, острые темы, знающий жизнь горожан не понаслышке. Он ежедневно общается с жителями Якутска, самыми разными людьми – чиновниками и бизнесменами, многодетными родителями, служащими, пенсионерами, молодежью. Он знает, чем дышит, чем живет Якутск. Нет и доли сомнения в том, что он сохранит открытость власти, возможно, даже усилит её», – подчеркнул руководитель фракции «Справедливая России» в Госсовете Якутии.

Комментируя отсутствие опыта Обедина в качестве чиновника, Григорьев обратил внимание, что это обстоятельство может оказаться плюсом. «Мы считаем, что в случае с Якутском – это плюс. Во-первых, Виталий Обедин, как высокопрофессиональный журналист, информирован о проблемах Якутска, его жителей, порой лучше, чем многие чиновники. Если вы читали его материалы, то согласитесь: Обедин не станет молчать, когда видит какие-то безобразия, он не пройдет мимо проблемы. Это – жизненная и профессиональная позиция человека и гражданина», – отметил он.

«Мы в региональном отделении партии очень много беседовали с Виталием Обединым, вопросы звучали и острые, и сложные. Его ответы понравились всем. Понимаете, это такой человек, который, в силу своей жизненной, гражданской позиции, просто не сможет быть равнодушным. А это, на наш взгляд, главное. Якутску нужен неравнодушный мэр», – заключил лидер «эсеров» в Госсовете Якутии.

Якутск, Светлана Антонова

Якутск. Другие новости 17.02.21

Депутаты «Справедливой России» в Ил Тумэне выступили за отмену ОГЭ в 2021 году на территории Якутии. «Справедливо снизить нагрузку и на учеников девятых классов, и на педагогов в условиях пандемии коронавируса», – Юрий Григорьев. / На пожаре в пригороде Якутска погибли два маленьких ребенка. / На Дальнем Востоке набирает обороты «фиктивное сиротство». Добропорядочные семьи официально оформляют отказ от своих детей, а затем становятся их опекунами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»