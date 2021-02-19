Громкий скандал: глава Якутии забыл оплатить «загул» в Москве

В Якутии скандальным образом завершились судебные разбирательства о финансировании деловых и культурно-выставочных мероприятий «Дни Дальнего Востока», которые прошли в декабре 2018 года в Москве. Как выяснилось, за праздник и удовольствия членов якутской делегации, в числе которых были высокопоставленные чиновники, теперь заплатить должны два жителя Якутии, один из которых является инвалидом.

О том, что в Москве в 2018 году будут «Дни Дальнего Востока» в Якутске власти знали заранее, но, судя по развитию событий, чиновники озаботились этим вопросом только в конце октября 2018 года. Министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) региона (в дальнейшем МИЗО) 26 октября 2018 года внесло письменное Предложение (№ И-010-11058) в Совет директоров государственного АО «Якутская ярмарка» (100% доля МИЗО Якутии) с рекомендацией одобрить сделку по получению кредита под залог недвижимого имущества в региональном банке «Алмазэргиэнбанк» на сумму в 30 млн рублей. Как было указано в документе, деньги предназначались для «своевременного обеспечения подготовительных работ по организации участия Республики Саха (Якутия) в мероприятии федерального значения «Дни Дальнего Востока в Москве», дата проведения 3-9 декабря и 13-15 декабря 2018 года».

В залог за кредит чиновники из МИЗО предложили имущество самой же «Якутской ярмарки». В список под займ были включены два административных здания в центре Якутска и земельный участок под ними. Общая балансовая стоимость заложенного имущества составила 44,5 млн рублей.

В том же документе МИЗО указало источник возврата кредитных средств: за счёт увеличения уставного капитала «Якутской ярмарки» в размере 34 млн рублей, с учётом процентной ставки. Планировалось, что деньги придут из бюджета республики в 1 квартале 2019 года.

Очень похоже, что документы на кредит оформлялись в дикой спешке. Времени катастрофически было мало, 3 декабря должны были начаться мероприятия в Москве. Потому на основании письменного Предложения МИЗО 20 ноября 2018 был подписан кредитный договор с АКБ «Алмазэргиэнбанк» (АО).

В банке директору «Якутской ярмарки» Михаилу Фёдорову и бухгалтеру, инвалиду 3 группы Николаю Мухину вместе с кредитным договором предложили подписать также договор поручительства, согласно которому они обязуются перед банком отвечать за исполнение обязательств предприятия. Тогда никто и представить не мог, чем закончится вся эта история, и руководители госкомпании подписали поручительство.

Между тем, в кредитном договоре есть пункт, в соответствии с которым, решение единственного акционера «Якутской ярмарки» – МИЗО Якутии о согласии на совершение крупной сделки было представлено Банку. Это решение и есть поручительство МИЗО, в том, что кредит обеспечен необходимой суммой денежных средств. Причём этот документ на порядок весомей, чем формальный договор поручительства с физическим лицами источник существования которых только их заработная плата.

В декабре «Якутская ярмарка» выполнила свои условия, организовав успешную презентацию перспектив развития республики и выезд вип-персон в Москву. «Якутская ярмарка» собственными средствами погасила 6,5 млн рублей из 30 млн полученных в «Алмазэргиэнбанке». По состоянию на 3 марта 2019 года, долг компании по кредиту составлял 22,5 млн рублей. А на 3 марта 2020 года задолженность заёмщика с учётом всех процентов, неустоек и т.д. составила 29,8 млн рублей.

Как оказалось, за это время МИЗО так и внесло проект распоряжения в правительство региона «Об увеличении уставного капитала АО «Якутская ярмарка» в размере 34 млн рублей для погашения кредита, полученного в «Алмазэргиэбанке». Деньги в «Якутскую ярмарку» так и не вернулись.

Директор «Якутской ярмарки» Михаил Фёдоров настойчиво обращался в МИЗО с просьбой ускорить процесс, но получил отказ. Таким образом получается, что республиканская власть в лице министерства фактически «кинула» свою же госкомпанию. Чем руководствовался министр МИЗО, который по уму должен был сохранять и приумножать имущество принадлежащее Республике, вопрос открытый.

В марте прошлого года «Алмазэргиэнбанк» обратился в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на залоговое имущество АО «Якутская ярмарка». В связи с пандемией судебное производство дважды приостанавливалось. Но 17 июня 2020 года разбирательство в суде состоялось, но ответчиков о нем не известили. Судья Якутского городского суда Л.А. Ефимова все заявленные требования «Алмазэргиэнбанка» удовлетворила в полном объёме и даже более. Кроме заложенного имущества «Якутской ярмарки», она постановила взыскать солидарно и с поручителей – Фёдорова и Мухина.

Ответчики об этом суде узнали только через четыре месяца – в октябре, когда получили решение. Тем не менее, восстановив сроки на обжалование, Фёдоров с Мухиным подали апелляционную жалобу в Верховный суд республики. И только 10 февраля этого года состоялось рассмотрение жалобы. Судья Илья Холмогоров не принял во внимание вопиющую ситуацию с республиканским МИЗО. Решение Якутского городского суда от 17 июня 2020 года осталось без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

Получилось, что глава Якутии Айсен Николаев со своей свитой «оттянулся» на «Днях Дальнего Востока» в Москве, а заплатят за это два жителя республики – Михаил Федоров и инвалид 3 группы Николай Мухин.

В настоящее время АО «Якутская ярмарка» выставило на продажу заложенное имущество. Стоимость имущества соответствует сумме кредитной задолженности. Но решение Якутского городского суда 17 июня 2020 года по делу № 2-4009/2020 взыскать солидарно с поручителей физических лиц задолженность по кредитному договору № 180000142 от 20.11.2018 года остаётся в силе.

Якутск, Екатерина Попова

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