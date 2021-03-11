Депутат из Якутии Юрий Григорьев назвал одну из главных проблем в развитии Дальнего Востока

Одной из главных причин провала программ «опережающего развития» Дальнего Востока является его оторванность от остальной России, а также транспортная недоступность даже внутри макрорегиона. Об этом заявил депутат Госсовета Якутии от «Справедливой России» Юрий Григорьев, комментируя поручение главы государства выяснить, почему не развивается Дальний Восток.

«Хорошо, конечно, что президент России дал поручение выяснить, что не так с развитием Дальнего Востока. Но поручение главы государства коснулось преимущественно здравоохранения. С этим здесь, конечно, проблем очень много. Но есть и еще один, не менее важный момент. Это транспортная недоступность во всех её проявлениях», – пояснил Григорьев в интервью Vostok.Today.

Депутат обратил внимание, что Дальний Восток – это 41% территории страны с громадными расстояниями, которые в условиях дороговизны перевозок не позволяют местным жителям путешествовать даже внутри региона.

«Это громадные расстояния. Внутри Дальний Восток разорван. Многие жители Якутии никогда не были, например, на Камчатке, многие сахалинцы никогда не были в Якутии. Да что там в Якутии – многие жители Сахалина никогда не были на Курилах. Дальневосточники вообще почти не ездят по Дальнему Востоку. Потому, что очень дорого. Даже внутри своих регионов люди не могут перемещаться. У нас есть отдаленные арктические районы, из которых до Якутска билет на самолет (а другого транспорта нет) стоит 35 тыс рублей – в одну сторону. О каком развитии можно говорить?» – подчеркнул депутат.

В то же время Григорьев отметил, что у большинства дальневосточников и северян практически нет возможности поехать в отпуск к теплому морю и показать своим детям остальную страну. «Люди должны отдыхать, люди должны путешествовать. Это продлевает жизнь, улучшает здоровье, расширяет кругозор. Невозможность годами выехать из своего города или поселка приводит к депрессии. Мир сужается до размеров этого города или поселка. К тому же, северяне просто по жизненным показаниям должны не реже одного раза в год выезжать туда, где есть теплое море, где есть фрукты, много солнца. Но всего этого дальневосточники, большинство из них, лишены», – констатировал он.

По словам депутата, в такой ситуации не удивительно, что наблюдается массовый отток населения и депрессивные настроения. «Транспортная недоступность – лишь одна из причин неразвитости ДФО, но она одна из главных. Не стоит забывать и о том, что Дальний Восток – это граница. А граница государства не должна проходить по безлюдной местности», – пояснил Григорьев.

Напомним, министерство по развитию Дальневосточного федерального округа было создано в 2012 году. Ему было поручено совершить экономический прорыв в развитии Дальнего Востока. Однако за годы деятельности министерство оказалось в центре невероятного количества скандалов. Жители региона дважды писали петиции с требованием ликвидировать его и перестать тратить на его содержание бюджетные миллионы.

Якутск, Светлана Антонова

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