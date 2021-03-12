Партия «Родина» не смогла снять кандидата в мэры Якутска от «Справедливой России»

Партия «Родина» пыталась сорвать выборы мэра Якутска. Об этом заявил кандидат на пост главы города от «Справедливой России» Виталий Обедин, комментируя иски о снятии сразу всех семерых кандидатов, претендующих на пост якутского градоначальника.

«Я расцениваю поступок представителя «Родины» исключительно как попытку сорвать выборы мэра в Якутске. Никак иначе. я это назвать не могу. Зачем это понадобилось и, самое главное, кому это нужно – другой вопрос. Никаких шансов на победу или даже сколько-нибудь значимый результат в любых выборах в Якутии у партии «Родина» нет и быть не может», – сказал он.

По словам политика, «Родина» полностью дискредитировала себя в республике еще в 2018 году, когда публично предала своего же кандидата.

«Человек шел на выборы, у него были очень хорошие шансы, человек верил, что за ним серьезная политическая сила – партия. Но в разгар кампании «Родина» без объяснения причин отозвала своего кандидата. Иначе, как политическим суицидом я это назвать не могу. Видимо, это хорошо понимают и в самой партии «Родина». Сейчас эта партия в Якутии, по моим оценкам, занимается исключительно тем, что выполняет некие поручения власти, как я полагаю. Такой «штатный политический киллер власти», – подчеркнул Обедин.

При этом он выразил уверенность, что жители Якутска тоже хорошо понимают, чего стоит эта партия. «Предвыборная борьба продолжается. Наши горожане уже однажды сумели доказать, что не позволят относиться к себе как к «пешкам» в нечистоплотных политических играх. Победителем станет тот, кто действительно готов отстаивать интересы горожан», – сказал кандидат на пост мэра Якутска от «Справедливой России» Обедин.

Он также добавил, что иск в отношении него о снятии с выборов представитель «Родины» отозвал сам, поняв его полную бесперспективность.

Якутск, Светлана Антонова

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