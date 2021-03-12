До полумиллиона рублей выпускникам: Федот Тумусов объяснил суть закона о студенческом капитале

В нижнюю палату российского парламента был внесен законопроект о студенческом капитале. Об этом сообщил депутат Госдумы от Якутии, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов.

Парламентарий обратил внимание, что эта инициатива поможет выпускникам вузов и ссузов в профессиональном становлении.

Согласно законопроекту, в числе авторов которого лидер фракции «эсеров» Сергей Миронов, предполагаются разовые выплаты выпускникам вузов и средних специальных учебных заведений. Средства должны будут перечисляться на персональные счета. Получить их можно будет только после защиты диплома. По законопроекту, выпускникам вузов будет выделяться по 500 тысяч рублей, выпускникам ссузов – 250 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на оплату проезда до места работы, аренду жилья или открытие своего дела.

По словам Тумусова, суть идеи, которую он предложил, проста: по окончании вуза каждый выпускник получает деньги на аренду жилья, проезд к месту работы и открытие собственного дела. Тем самым создаются условия для построения современной экономики, основа которой – мобильность и частная инициатива. Студенческий капитал и дает возможность молодым людям искать себя и находить, начинать свое дело. Предоставление такой возможности – залог успеха не только человека, но и государства в целом, уверен парламентарий.

В комментарии ИА FederalCity Тумусов отметил, что и он как инициатор законопроекта, и все его соавторы понимают: одномоментно невозможно решить задачу, поэтому возможно поэтапное продвижение в реализации идеи. «Первыми студенческий капитал могли бы начать получать те выпускники, которые отправляются на работу Дальний Восток и в Сибирь, и те, кто едет трудиться в сельскую глубинку. Таким образом постепенно и может быть реализован проект выплаты студенческого капитала», – пояснил парламентарий.

Тумусов также рассказал, что на пресс-конференции, в которой участвовали омбудсмен в сфере образования Амет Володарский и председатель Всероссийского союза студентов Олег Цапко, прозвучали и другие предложения в поддержку студенчества и молодых специалистов. В частности, была высказана мысль, что проблемы выпускников необходимо решать через расширение филиалов крупнейших вузов на местах, восстанавливая существовавшую ранее сеть учебных заведений с опорой на головной вуз. Кроме того, прозвучало предложение развивать государственно-частное партнёрство по подготовке специалистов и предложение повысить стипендии. Депутат Госдумы Федот Тумусов поблагодарил коллег, которые внимательно отнеслись к инициированному им законопроекту и сказал, что согласен с высказанными предложениями, но отметил, что комплексную проблему одним законом не решить, нужно предпринять усилия в разных направлениях.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.03.21

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