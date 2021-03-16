Депутат Юрий Григорьев назвал безграмотными заявления профессора о «невыгодности» Дальнего Востока

Профессор кафедры региональной экономики и экономической географии НИУ ВШЭ Алексей Скопин спровоцировал скандал, заявив, что европейской части России невыгодно содержать Дальний Восток, который «не приносит государству столько дохода». Депутат Госсовета Якутии от «Справедливой России» Юрий Григорьев назвал такие высказывания, по меньшей мере, безграмотными.

«К сожалению, подобные заявления, о том, что Москва содержит Дальний Восток, звучат часто – из Москвы. Не выгодно содержать Дальний Восток? Хорошо. Не надо нас содержать. Оставьте нам наших налогов с наших полезных ископаемых столько, сколько положено», – прокомментировал Григорьев заявление профессора в интервью Vostok.Today.

Депутат обратил внимание, что на Дальнем Востоке есть так называемые «консолидированные налогоплательщики», которые покрывают свои убытки как раз за счет «невыгодного» региона. «Добывает такая компания уголь или золото, скажем, в Якутии. Здесь у него прибыль. Но у него по всей стране множество предприятий, в их числе есть и убыточные. За счет якутской прибыли он покрывает убытки там. В итоге никакой пользы Республике нет, мы постоянно вынуждены просить денег у Москвы, хотя государству приносим громадный доход. Прекратите везти к нам вахту, пусть на крупных добычных предприятиях работают наши люди и НДФЛ остается у нас в регионе», – подчеркнул Григорьев.

«Я могу так сказать: если бы Москва поступала с Дальним Востоком честно, по совести, то губернаторам дальневосточных регионов не пришлось бы выпрашивать деньги на доставку еды. Но утверждать, что Дальний Восток не приносит государству дохода – это, по меньшей мере, безграмотно», – убежден депутат Госсовета.

Стоит отметить, что 90% всего золота в России добывается как раз на Дальнем Востоке. Добывающая отрасль представлена также нефтегазовым сектором на фоне «бесконечного» бензинового кризиса в регионе и самого низкого уровня газификации в РФ. Здесь же проходит «оловянный пояс» – Чукотка, Якутия. Еще в ДФО добывают уголь, железные руды, свинец, ртуть, цинк, лес, рыбу и много других природных ресурсов. Однако львиная доля прибыли остается у владельцев московских компаний.

Якутск, Светлана Антонова

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