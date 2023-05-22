Электроснабжение ЗАЭС со стороны Украины восстановлено

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС со стороны Украины, прерванное сегодня утром, восстановлено. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«В 14:20 по Москве подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство», – уточнил Черничук. Его слова приводятся в сообщении в телеграм-канале ЗАЭС.

Нарушений в работе АЭС нет, добавил директор станции.

Утром в понедельник, 22 мая, стало известно об отключении высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская», снабжающей ЗАЭС. Питание собственных нужд было переведено на дизельные генераторы. Отмечалось, что радиационный фон на площадке АЭС оставался в норме.

Москва, Наталья Петрова

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