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Понедельник, 22 мая 2023, 17:08 мск

Новости Запорожье

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Электроснабжение ЗАЭС со стороны Украины восстановлено

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС со стороны Украины, прерванное сегодня утром, восстановлено. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«В 14:20 по Москве подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство», – уточнил Черничук. Его слова приводятся в сообщении в телеграм-канале ЗАЭС.

Нарушений в работе АЭС нет, добавил директор станции.

Утром в понедельник, 22 мая, стало известно об отключении высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская», снабжающей ЗАЭС. Питание собственных нужд было переведено на дизельные генераторы. Отмечалось, что радиационный фон на площадке АЭС оставался в норме.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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