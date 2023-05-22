Киев отключил Запорожскую АЭС от внешнего электроснабжения

Отключено внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС, электропитание станции переведено на дизельные генераторы. Об этом сообщается в телеграм-канале атомной станции.

«В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов. Причины отключения линии выясняются», – говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон как на площадке АЭС, так и в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ЗАЭС полностью отключена от внешнего энергоснабжения «из-за действий режима Зеленского». Украинский «Энергоатом» отключил контролируемую им ЛЭП Днепровская, уточнил он в своем телеграм-канале..

Напомним, утром 19 мая город Энергодар, в котором находится ЗАЭС, подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадал один человек.

Москва, Наталья Петрова

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