Украинские войска нанесли удар по Энергодару – есть пострадавший

Украинские войска утром в пятницу, 19 мая, обстреляли город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС. Зафиксировано не менее попаданий снарядов: два в черте города энергетиков, три – за его пределами. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram.
По его данным, одной из целей удара ВСУ стал КПП на въезде в Энергодар.
Осколками посекло автомобиль местных жителей и задело машину скорой помощи. Водитель «неотложки» получил осколочное ранение голени и был госпитализирован.
Предположительно, огонь велся из дальнобойной артиллерии.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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