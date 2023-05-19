Украинские войска нанесли удар по Энергодару – есть пострадавший

Украинские войска утром в пятницу, 19 мая, обстреляли город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС. Зафиксировано не менее попаданий снарядов: два в черте города энергетиков, три – за его пределами. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram.

По его данным, одной из целей удара ВСУ стал КПП на въезде в Энергодар.

Осколками посекло автомобиль местных жителей и задело машину скорой помощи. Водитель «неотложки» получил осколочное ранение голени и был госпитализирован.

Предположительно, огонь велся из дальнобойной артиллерии.

Москва, Наталья Петрова

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