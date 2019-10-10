Тюменцы готовят петицию в защиту школьного учителя, уволенного за мат и насилие

В Боровском уволили учителя ОБЖ Виктора Садлинского, который ругался матом на девятиклассников и раздавал им затрещины. Директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер назвал правильным такое решение. При этом в соцсети «Вконтакте» уже начался сбор подписей в поддержку уволенного учителя.

«Жаль, что в таких ситуациях, хотя они и единичны, страдает репутация всех учителей», – заявил Райдер. Руководитель областного образования сказал, что ситуация взята под контроль, произошедшему инциденту будет дана не только моральная и этическая, но и правовая оценка согласно нормам действующего законодательства.

В пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области «Новому Дню» сообщили, что учитель, допустивший непедагогичное поведение, уже уволен из школы. Управление образования Тюменского района официально заявило, что поведение учителя недопустимо для педагога. Мужчина был уволен по статье 336 ТК (применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с психическим или физическим насилием над обучающимся).

Начальник районного управления образования Ольга Буторина сообщила, что о происшествии чиновникам стало известно с утра в четверг, 10 октября. На место сразу выехали пять представителей управления. Буторина заявила, что лично извинилась перед каждым из родителей вовлеченных в конфликт детей.

Прокуратура Тюменской области и региональное Следственное управление СК начало проверки в Боровской средней школе в связи с инцидентом. Связаться с директором школы Ириной Баклановой не удалось: как заявили в приемной, она весь вечер была занята на встрече с представителями прокуратуры и родителями. Ранее директор школы извинилась перед классом.

Между тем, в социальных сетях большинство комментаторов поддержали учителя. В соцсети «Вконтакте» организован сбор помощи для Виктора Садлинского, организаторы намерены составить петицию в его защиту. Всего в группе зарегистрировано почти 600 участников. В комментариях пользователи пишут, что дети «довели» педагога до срыва, некоторые предлагают родителям участвовавших в конфликте детей добиваться восстановления учителя на работе.

«Если все оставить, как есть, то эта ситуация будет как инструкция к действиям, как избавиться от неугодного учителя. Наши любимые детишки будут знать, что делать, когда учитель строгий и позволяет себе учить и воспитывать. В настоящее время учителя беззащитны перед подобными прецедентами. Травля становится модной. Вспомним увольнение за фото в купальнике. В связи с нападениями на врачей больниц и бригад скорой помощи принимаются поправки в уголовный и административный кодексы для ужесточения наказания за соответствующие преступления, а как же учителя? Они такие же соцработники и их труд незаменим в становлении общества. А по степени защиты, поддержки и заработной платы учителя подходят к уровню гастарбайтеров», – написал в группе Павел Л.

Отметим, что в созданном одним из учеников Боровской школы опросе в группе «ЧС Тюмень» более 89% из 4,5 тысяч проголосовавших высказались против увольнения.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, Виктор Садлинский пришел на работу в Боровскую школу в прошлом сентябре. Недавно Садлинский проходил повышение квалификации в ТОГИРРО. «Это хороший специалист, но без опыта работы в школе», – сказал источник.

Как сообщал «Новый День», в соцсети «Вконтакте» был размещен видеоролик, на видео заснят конфликт между учителем и учениками 9 класса на уроке ОБЖ. Учитель ходит между рядами парт и кричит на сидящих старшеклассников матом. Некоторых юношей он толкает со словами: «Ты что, особенный? Вы дебилы?». В ролике не показано, что привело к возникновению конфликтной ситуации.

Видео собрало более 800 комментариев. Часть комментаторов называют действия учителя непедагогичными, ужасными и пишут, что педагог не должен был опускаться до насилия. Другие комментаторы говорят, что учителя «довели» сами ученики, которые слушали музыку на уроке и издевались над преподавателем.

Тюмень, служба информации

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