Уволенный за насилие над детьми тюменский учитель хочет вернуться на работу в ту же школу

Уволенный за применение насилия к детям тюменский учитель ОБЖ Виктор Садлинский хочет продолжать работать учителем и надеется вернуться в Боровскую среднюю школу. Об этом он заявил в аудиообращении, размещенном на странице «Виктор Садлинский, мы с тобой» в соцсети «ВКонтакте».

Садлинский поблагодарил всех, кто выступил в его поддержку. «Она как нельзя была кстати, – говорит Садлинский. – И другой помощи мне просто не надо, все что можно сделать, вы своими подписками, своей петицией уже сделали».

По словам уволенного учителя, он пообещал детям, что сделает все, чтобы вернуться в школу. «Если администрация даст добро, может быть, получится остаться в этой школе. В принципе, если позволят остаться в системе образования, я уже этому буду рад», – сказал Садлинский.

Ранее в группе «Виктор Садлинский, мы с тобой» был объявлен сбор подписей под петицией против увольнения Садлинского. Адресатами петиции указаны губернатор Тюменской области Александр Моор и директор департамента образования и науки Алексей Райдер. Петиция набрала более 5500 подписей.

В пятницу, 11 октября в Боровской школе прошел митинг детей в поддержку Салдинского. На встречу с детьми приехала руководитель районного управления образования Ольга Буторина. По сообщениям участников акции в соцсетях администрация школы препятствовала части учеников выйти во двор и присоединиться к акции.

Получить комментарий Ольги Буториной по телефону не удалось. Пресс-секретари департамента образования Тюменской области и управления образования Тюменского района на звонки не ответили. Директор школы Ирина Бакланова оказалась занята с посетителями и не стала общаться с журналистом «Нового Дня».

Ранее Алексей Райдер уже назвал верным решение об увольнении Виктора Садлинского.

Виктор Садлинский был уволен из Боровской общеобразовательной школы в четверг, 10 октября. Причиной стал размещенный в соцсети «Вконтакте» видеоролик, на видео заснят конфликт между учителем и учениками 9 класса на уроке ОБЖ. Учитель ходил между рядами парт и кричал на сидящих девятиклассников матом. Сторонники педагога считают, что причиной срыва учителя было плохое поведение учеников на уроке, которые громко слушали музыку и издевались над молодым педагогом.

Тюмень, служба информации

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