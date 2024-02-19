РИА «Новый День»: расценки на размещение текстовой и баннерной рекламы. Регистрационные данные

РИА «Новый День» (в прошлом «Новый Регион») основано 6 октября 1998 года, с 18 мая 2014 у агентства новый формат www.NDNews.ru.

В настоящее время агентство поставляет информацию из всех регионов Российской Федерации, в том чисте Крыма, а также Украины, Средней Азии, Приднестровья и Италии.

Расценки на размещение текстовой рекламы (цены в рублях):

Размещение рекламного текста в ленте новостей с пометкой «Бизнес»: 60000 Размещение в ленте новостей авторского материала (полностью в новостном формате), подготовленного журналистами агентства по интересующей Вас тематике: 80000 Размещение в ленте новостей интервью или другого полнотекстового материала (полностью в новостном формате), подготовленного журналистами агентства по интересующей Вас тематике: от 120000

Пакетное размещение: новости и полнотексты (до 10 текстов в месяц) по договоренности.

Услуги по написанию текстов: от 10000 рублей.

Изготовление и размещение в ленте новостей Фоторепортажа, подготовленного фотокорреспондентом агентства по интересующей Вас тематике: 80000 Изготовление и размещение в ленте новостей Видеосюжета с текстовым сопровожением, подготовленного журналистами и видеооператорами агентства по интересующей Вас тематике: 90000

По вопросам размещения информации в ленте новостей и условиям получения скидок обращаться:

в Москве Сергей Комаров: +7 (909) 949-19-42. E-mail: urfoorg@gmail.com

в Екатеринбурге Полина Румянцева: + 7(343) 380-23-37, 380-23-38, 283-03-26. E-mail: polina.nr2@gmail.com

Координатор проекта / работа с территориями / размещение баннеров: Леонид Рудник: + 7(343) 380-23-37, 380-23-38, 283-03-26.



См. также РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ



ОБ АГЕНТСТВЕ:

На сегодняшний день в 8-и регионах РФ (Московская, Свердловская, Челябинская, Приморский край и Республика Крым) созданы собственные региональные редакции и организовано собственное производство новостей.

В планах РИА «Новый День» открытие новых зарубежных представительств.

РИА «Новый День» и его региональные редакции (особенно в условиях новых реалий) являются универсальным механизмом донесения целевых посланий до всех участников информационного и избирательного процессов через новостной и информационно-аналитический блоки.

«Новый День» – активно развивающийся информационный ресурс с постоянно увеличивающейся аудиторией. В настоящее время ЕЖЕДНЕВНО она составляет 90-100 тысяч уникальных посетителей (по данным рейтинга @Mail.ru), которые ежедневно просматривают более 150.000 страниц.

У «Нового Дня» серьезный и продвинутый круг читателей: журналисты, политологи, аналитики, политтехнологи, действующие политики и бизнесмены – люди, которые принимают решения. Они умеют пользоваться полученной информацией, знают, чего хотят. Как показывает практика, для этих людей площадка «Нового Региона» является идеальным местом для проведения рекламных и пиар-кампаний.

Регистрация:



Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08.06.2014 г.



Контакты:

Москва, Россия (Сергей Комаров): +7 (909) 949-1942 urfoorg@gmail.com

Екатеринбург, Россия (Татьяна Пакулова): +7(343) 380-23-37, 380-23-38, 283-03-26. nr2.ekb@gmail.com

Челябинск, Россия (Оксана Вагнер): +7 (351) 775-45-79, 267-29-63 (тел/факс).



Руководители проекта:

PR-директор РИА «Новый День» Сергей Комаров.

Координатор проекта / работа с территориями: Ирина Кривозубова.



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