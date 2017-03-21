За такие деньги, Петя, убивают…

Публикации за 21.03.17

До прошлой недели никто не был уверен в реальности этого шага, но он все-таки это сделал. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о санкциях в отношении пяти российских банков: Сбербанка, ВТБ, «БМ Банка», Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка).

Чтобы все понимали: под «санкциями» подразумевается банальный грабеж среди бела дня – банкам запрещается выводить капиталы «в пользу связанных с ними лиц» за пределы Украины, то есть капиталы, которые находятся на Украине, по сути, оказываются в заложниках неадекватной хунты.

Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» российский политолог Дмитрий Родионов.

Согласно распоряжению Порошенко, госпредприятиям и организациям, акционером которых является государство, запрещено размещать средства на счетах в «дочках» российских госбанков. Иными словами, банки лишаются возможности работать. Можно было бы их просто закрыть. Но, видимо, подумали, что это будет слишком. А типа взять и наложить лапу на чужие деньги – это не слишком?

Плюс ко всему, Сбербанк и Ко, судя по всему, могут попрощаться с кредитами, выданными как предприятиям, так и простым гражданам. Если верить экспертам, то речь может идти о сумме, внимание, 30 миллиардов долларов! Не знаю, насколько эта сумма приближена к реальности, но если она реальна хотя бы на половину, я Украине искренне сочувствую.

Уже не раз говорилось о том, что у постмайданной Украины любимое развлечение – это выстрел по собственным конечностям. То прервет авиасообщение с Россией, чем в итоге сделает хуже только собственным гражданам, то разорвет экономические связи, лишив себя поступления в бюджет, а десятки тысяч людей – работы.

То блокада, которая вообще венец безумия, которая не только спровоцировала энергетический кризис, что уже в ближайшее время ударит уже по всем гражданам новыми цифрами «шок-платежек», но и ведет к краху металлургической и других отраслей, которые давали основную часть валютной выручки, что уже прямой путь к дефолту.

Депутат Рады Александр Вилкул заявил, что из-за остановки предприятий на улицах может оказаться порядка миллиона граждан Украины. Это уже не в конечности выстрелы, а в голову.

Впрочем, в свою голову пусть стреляют сколько угодно. Но тут они немного перегнули палку. Я не удивлюсь, если завтра дойдет до национализации всей российской собственности на территории Украины. Такое ощущение, что им совершенно уже нечего терять.

Не знаю, чем руководствуется киевская власть, принимая такие решения. Скорее всего, на Украине просто нет никакой власти, которая способная что-то контролировать. А Порошенко и Ко руководствуются исключительно одной целью – продержаться как можно дольше, пока их не вынесут с Банковой, нанизанными на вилы. И судя по тому, как ускорились деструктивные процессы на Украине с начала года, некий управляющий этим шапито Демиург крайне устал и хочет как можно скорее покончить со всем этим, доведя ситуацию до полного абсурда.

Три года российские эксперты в один голос говорили о том, что Украина скоро рухнет, что ее экономика уничтожена, что ей осталось вот-вот совсем чуть-чуть. А она все не рушилась. Видимо потому, что все то, что было до этого – это были цветочки, с этим как-то худо-бедно можно было жить.

Сейчас, судя по всему, пришла пора ягод. И теперь каждое действие Киева – это ступенька на эшафот, а такие лестницы редко бывают длинными.

Хотели поиграть в «блокаду»? Получили национализацию предприятий. Их ведь почему до сих пор не национализировали, даже в ущерб «народности» республик? Потому, что верили, что с Киевом (вернее, с некоторыми конкретными людьми) еще удастся договориться, не доводить до крайностей и экономической катастрофы. По той же причине ополченцы не взяли Мариуполь, когда его можно было и нужно было брать в конце лета 2014-го. По этой же причине подписали этот ненавидимый всем населением Донбасса (как, впрочем, и Украины) «Минск».

Почему Сбербанк не работал в Крыму? Потому, что боялись за украинские «дочки». Не знаю, как там насчет 30 миллиардов, но суммы там в любом случае внушительные и серьезные. Были. Теперь можно им ручкой помахать.

Кстати, Украина опять же сделала хуже себе. Это и предприятия, оставшиеся без кредитов, и вклады граждан – все это, кстати, Киев обязательно переложит на их же – граждан, плечи и включит в «шок-счета». Только в прошлом году только на докапитализацию российских банков в экономику Украины перевели 3 миллиарда долларов. Я уж молчу про то, что банки платили налоги, в том числе, на «АТО» и давали работу гражданам Украины.

Сколько патриоты в России брызгали слюной, мол, как же так, русский Сбербанк не работает в русском Крыму? Сколько возмущались тому, что в народных республиках работают предприятия украинских олигархов, фактически производя пули и снаряды для жителей Донбасса. Все тщетно: патриотизм патриотизмом, а бизнес есть бизнес. Это для российских партнеров украинских олигархов святое.

Но только не для неадекватных «майданщиков». Казалось бы, все просто: можешь на словах сколько хочешь «воевать» с Россией (а с Донбассом и в реальности), можешь иногда даже громить российские банки и не пускать певцов на международные конкурсы, так, легонечко, без существенного ущерба. И все у тебя будет (прошу прощения за каламбур) в шоколаде. Только на святое не покушайся!

Видимо, расчет некоторых власть придержащих в Москве на то, что в Киеве все же сидят адекватные люди (бизнесмены все же), с которыми можно всегда найти общий язык, не оправдались. Нет, не так. Об эти ожидания просто вытерли ноги. Публично.

Что ж, Петя! Не знаю, это такой твой хитрый план, или ты реально безвольная тряпка, не способная навести порядок у себя в стране – это уже никого не интересует. Это твои личные проблемы. И они у тебя теперь очень серьезные. Потому что у тебя нет больше партнеров, которые тебя будут «вытаскивать», терпеть твое бездействие, сдерживать желающих разорвать тебя ополченцев, в конце концов.

Извини. Ничего личного. Только бизнес. С банками ты совершил фатальную ошибку. Которая может стоить тебе жизни. За такие деньги, Петя, убивают. Ты не знал?

Москва, Дмитрий Родионов

Москва. Другие новости 20.03.17

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