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Экс-кандидат в президенты Украины собирается купить «дочку» российского Сбербанка

Экс-кандидат в президенты Украины собирается купить «дочку» российского Сбербанка

Украинский бизнесмен Сергей Тигипко подал заявку на покупку у Сбербанка дочернего VS Bank.

Как передает корреспондент РИА , Тигипко собирается приобрести 99,9% акций VS Bank. В настоящее время его заявка на покупку зарегистрирована и находится на рассмотрении в Национальном банке. В соответствии с законом страны Нацбанк должен рассмотреть заявление в течение трех месяцев.

Напомним, на Украине Тигипко известен не только владелец «Таскомбанка» и Universal Bank, но и как политик. В 2010 и 2014 годах он выдвигал свою кандидатуру на пост президента «незалежной», а также дважды был вице-премьер-министром страны и возглавлял украинский Национальный банк.

Как сообщал , в марте текущего года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о санкциях в отношении пяти российских банков: Сбербанка, ВТБ, «БМ Банка», Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка). Таким образом, банкам запретили выводить капиталы «в пользу связанных с ними лиц» за пределы Украины.

Киев, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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