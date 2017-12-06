Игра в смену режима: сделана ставка на нового президента Украины

Ситуация с неоднократными неудачными попытками задержания Михаила Саакашвили в Киеве с бессилием силовиков и заявлением представителя Госдепа США Хизер Науэрт о необходимости «деэскалации» вокруг бывшего президента Грузии, говорят о том, что мы имеем дело с игрой по постепенной подготовке смены режима Петра Порошенко под контролем администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет политический социолог, координатор экспертного совета клуба «Российский парламентарий», кандидат социологических наук Сергей Баранов.

Шаги в этой игре регламентируются внешним американским управлением и Порошенко бессилен убрать Саакашвили. Саакашвили объявлен в розыск. Но пока он подвергается уголовному преследованию, он не подлежит экстрадиции из Украины. Возможно, это юридическая и медийная уловка. Порошенко – в значительной мере отработанный материал, и он не нравится Трампу из-за поддержки им Обамы во время президентских выборов в США. Политическая эффективность Порошенко низкая, она ведёт к дискредитации послемайданного устройства Украины в целом, и вообще украинского национального проекта внутри и вне республики. Сидеть свой срок Порошенко осталось чуть больше года, но возможны и досрочные выборы президента.

На кого будет произведена замена? Возможный вариант – Юлия Тимошенко, которая является политическим партнёром Саакашвили. У нее очень выгодная имиджевая позиция. Она сильный лидер, способный держать украинский проект на плаву в условиях социально-экономического кризиса и начавшегося частичного раздела страны по национальному признаку.

Самого Саакашвили сложно представить в роли президента Украины, а вот в Кабмин его могут назначать. Бывший грузинский лидер используется как сравнительно безопасный таран для разруливания ситуации. Другой возможный партнёр тандема Тимошенко-Саакашвили – Игорь Коломойский. За этим просматривается игра выходцев из днепропетровского клана, ответственных за украинский антисистемый проект против русского мира, возможно, Виктора Пинчука – модератора международного консенсуса вокруг Украины.

Со стороны российских правительственных кругов, возможно, есть интерес к этой игре и к приходу к власти Тимошенко. Об этом говорит постоянная тема Саакашвили в российских СМИ. Кто-то, вероятно, видит в лице «женщины с косой» более подходящего «партнёра», который проведёт демобилизацию хунты. Тимошенко давно считалась неплохим вариантом. Хотя Порошенко российскую власть тоже устраивает как слабый лидер, дискредитирующий Украину. Возможно, какое-то участие Виктора Медведчука со стороны России в этом проекте, о чём говорит показ его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Я считаю Тимошенко не очень удачным вариантом, поскольку она может укрепить Украину и по своей личности – непредсказуемый игрок без правил, что может быть направлено и против России. Это возврат к прежней украинской политике России, которая себя не оправдала, – политике умиротворения агрессора-антисистемы, жрущей русский мир. Об этом подробнее в моём недавнем докладе Изборскому клубу «Мы или они? Украинский «Карфаген» для Третьего Рима».

Политика России на украинском театре гибридной войны с 2014 года строится на затягивании времени и сдерживании. Возможно, это оправдано. Но внутри Украины происходят необратимые этнические изменения по уничтожению русской идентичности, её социально-экономической и культурной базы. Поэтому необходимо готовить раздел и ликвидацию Украины, чтобы спасти для России часть населения и территорий, без которых даже и возвращённый Крым может оказаться «пирровой победой». Без Новороссии его геополитическое положение не столь выгодно, не говоря уже про его правовое непризнание. Раздел Украины снимет эту проблему. А ситуация раздела может сложиться довольно быстро.

Сегодня у нас рычагов внутри Украины гораздо меньше, чем при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче, когда ряд регионов в лице властей и силовиков просто могли бы выйти из страны, повернув оружие против майданной хунты. Поэтому нам нужен гораздо более слабый лидер, чем Тимошенко и её тандем. Это игра чужая. Нужно прекратить строить украинскую антиситему своими руками.

Авторская колонка. Другие новости 06.12.17

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