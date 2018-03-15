Лондон способен устроить России крупные финансовые неприятности

Новый кризис в отношениях Москвы и Лондона показал слабость российской дипломатии. Развитие событий показывает, что против Кремля создана коалиция, и Британия, являясь мировым центром для международного капитала, способна устроить России крупные финансовые неприятности. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Британский премьер-министр Тереза Мэй в последние дни не стесняется брать инициативу в свои руки в конфликте между Западом и Россией. Тут и молниеносные выводы о причастности российских спецслужб к убийству Скрипаля, за которыми незамедлительно последовали требования объяснений от России, ультиматумы и угрозы расширения санкций и оказания прочего давления на нашу страну. Уже даже сделаны шаги по переформатированию Совбеза ООН, собрана коалиция против России. И всё это за несколько дней. Таковы плоды слабости российской дипломатии.

Старания же Мэй даром не прошли: многочисленные прогнозы и предположения о том, как же Великобритании может навредить нашей стране, не заставили себя ждать. Газета The Guardian придумала 10 таких способов. В этом списке высылка дипломатов, запрет на вещание российских медиа, подталкивание ЕС к бойкоту Чемпионата мира по футболу, ужесточение законов против отмывания денег в духе «закона Магнитского», заморозка активов олигархов, которые не могут объяснить происхождение денег, ужесточение санкций ЕС против России, увеличение присутствия натовского контингента у российских границ. Кроме того, нам обещают официальное объявление России спонсором мирового терроризма, отключение банков от системы переводов SWIFT, и намерение обнародовать секретные материалы о причастности Путина и его окружения к отмыванию денег...

Много одиозного и не только. Полным бредом все это не назовешь. Тем более, что Тереза Мэй уже объявила о первых шагах. Великобританию должны покинуть 23 дипломата, которые, по мнению британских властей, являются тайными шпионами, могут быть заморожены «любые активы российского государства», если они будут «как-то связаны с угрозой жизни и имуществу британцев», а также будет усилен пограничный контроль.

Поскольку пока разрыва дипломатических отношений не произошло и самого посла России из Великобритании не высылают, на высылку 23 дипломатов Россия хотя бы может симметрично ответить. А вот с финансами всё сложнее. Всё-таки, именно Лондон, а не Москва является международным финансовым центром.

Само по себе определение средств, которые могут быть заморожены, весьма расплывчатое. То есть, по большому счету, Великобритания может заморозить все, что угодно. Начаться всё может с блокировки дипломатического имущества и заморозки счетов диппредставительства. Венская конвенция 1961 года, запрещающая реквизицию и арест дипломатического имущества? Про неё никто и не вспомнит. Полицейские США вторгались на территорию диппредставительств, и никто их не останавливал. Так будет и здесь.

Потом британцы могут вспомнить про свои февральские обещания заморозить счета недобросовестных русских олигархов. «Когда мы доберемся до вас, то придем за вами, за вашими активами, и мы создадим такую обстановку, что вам придется жить в тяжелых условиях», – заявил замминистра МВД Великобритании Бен Уоллес. Звучит довольно-таки недвусмысленно. Логика таких действия близка к логике американцев, составивших список самых богатых россиян. Неважно, имеют люди отношение к нынешним властям, или не имеют – все могут попасть под заморозку. Цель – настроить элиты против Путина.

Но стоит отметить, что мера эта едва ли может дать ожидаемые результаты: у нас уже научились оперативно реагировать на такие выпады, предлагая олигархам более выгодные условия вложений в России, не обращая внимания на законность получения ими капитала. И пускай лояльность элит оплачивают простые россияне, которые все это получают в виде сокращения соцподдержки – этот метод работает. К тому же олигархи не дураки, и наверняка самые ценные активы спрятали за цепочкой офшорных компаний.

Однако вот о чем стоит задуматься в первую очередь: под эту волну «наказаний» могут попасть средства России, вложенные британские государственные облигации. На них приходится порядка 10% (или около 26 млрд долларов) валютных резервов страны. Терезе Мэй долго не придётся объяснять, зачем так было сделано. Достаточно будет сказать, что возврат этих денег России будет приравнён к финансированию террористической деятельности. Мировое сообщество полностью удовлетворится таким объяснением, и Россия останется без своих денег.

Также стоит обратить внимание на отключение российских банков от системы SWIFT. Это уже международный стандарт, принятый большинством банков в мире. Без SWIFT банки попросту не смогут совершать международные переводы в фунтах стерлингов, что значительно осложнит внешнеэкономическую деятельность отечественных предприятий. Но хуже то, что примеру Великобритании могут последовать и другие страны. Если к отключению России подключатся Европа и Америка, то это создаст очень большие проблемы для большинства экспортоориентированных компаний. Расчёты с Китаем в юанях далеки по популярности от долларовых и евровых расчётов.

Сейчас часто можно услышать, что Великобритания не посмеет вводить жёсткие санкции, устанавливать финансовые барьеры потому, что тогда из Лондона разбегутся богатые арабы и китайцы, никто не будет вкладываться в британский госдолг, а банки окончательно сбегут в Париж и Франкфурт. Но это не так. Сейчас все прекрасно понимают, что эти действия Лондона не имеют отношения к его обычной коммерческой деятельности. Все понимают, что все эти действия направлены исключительно против России, и чтобы стать вот таким изгоем в мире, нужно хорошо «постараться». Да и сочувствующих России в Лондоне, увы, практически не найдётся. Так что при желании Тереза Мэй имеет возможность устроить России очень ощутимые финансовые неприятности.

Лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев

Авторская колонка. Другие новости 13.03.18

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