План Трампа: США не оставят Венесуэлу в покое

Сценарий военной интервенции Венесуэлы продолжает оставаться актуальным, несмотря на провал попытки государственного переворота. «Все варианты на столе» президента США Дональда Трампа, который по-прежнему настроен организовать наступление со стороны Колумбии и Бразилии. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

Международное сообщество проявило особую обеспокоенность, помимо прочего, когда колумбийский политик Иван Сепеда Кастро официально заявил о растущей угрозе военного конфликта с Венесуэлой. В частности, он отметил, что Колумбии «придется мобилизоваться против военных» официального Каракаса с тем, чтобы начать полномасштабную войну.

Вместе с тем, до сих пор подразделения бразильской армии находятся в состоянии полной боевой готовности в штате Рорайма на границе с Венесуэлой и в любой момент готовы начать наступление. Однако неустойчивое политическое положение президента Бразилии Жаира Болсонаро и предстоящая военная кампания вынуждают бразильских политиков не торопиться с принятием окончательного решения относительно сроков начала наступательной операции.

В качестве дополнительного сдерживающего фактора, благодаря которому венесуэльская оппозиция, в том числе, не решится прибегнуть к сценарию военной интервенции – это отсутствие четкого видения будущего Венесуэлы после отставки Николаса Мадуро. Лидеры государственного переворота, несмотря на их воинственную риторику, до сих пор не знают, что делать со страной, которую им готовят в управление. Они не имеют ни единой программы действий, ни сколько-нибудь серьезного плана реформ в рамках Боливарианской республики. Кроме того, в результате вмешательства России и Китая международный фронт против Венесуэлы тоже застопорился, поскольку основная цель – быстрая отставка Мадуро – провалилась. Диверсии, связанные с отключением электричества и «гуманитарными конвоями», не принесли венесуэльской оппозиции ощутимых привилегий: армия до сих пор верна Мадуро.

Тем не менее, тема оправдания военной интервенции занимает американских политиков уже не первый месяц. Для этого Вашингтону удалось добиться большинства в Совете по правам человека ООН, где шесть стран (Колумбия, Перу, Парагвай, Аргентина, Чили и Канада) призвали Международный уголовный суд предъявить президенту Венесуэлы обвинение в совершении преступлении против человечества.

Стоит отметить, что существует большая вероятность инициирования международного трибунала по событиям в Венесуэле. И дело вовсе не в том, что Мадуро в чем-то виновен. Основная причина – Совет по правам человека ООН стал маринеточной структурой, которая найдет нарушения прав человека даже там, где этих нарушений никогда и не было. Не случайно Верховным комиссаром по правам человека в ООН стала экс-глава республики Чили Мишель Бачелет. Систематически нарушая права человека в своей стране и подвергая геноциду целые народы, населяющие Чили (народ мапуче), будучи погрязшей в коррупции, эта женщина сейчас ратует за соблюдение человеческих прав и свобод, чтобы усилить давление на Венесуэлу.

Трамп все еще угрожает Каракасу военным вмешательством, потому что, в отличие от Северной Кореи, Кубы, Ирана или Сирии, Венесуэла выглядит ослабленной и крайне уязвимой. В этой связи бывший посол Венесуэлы в ООН Рафаэль Рамирес, который сейчас является ярким критиком Николаса Мадуро, заявлял, что «безответственность и неспособность правительства Венесуэлы могут стимулировать агрессию».

Между тем, неспособность к решительным действиям, по мнению бывшего вице-президента Венесуэлы Хосе Висенте Рангеля, основывается на нежелании лидеров протеста вести конструктивный диалог с официальным Каракасом. Это всегда приводило к поражению венесуэльской оппозиции.

В свою очередь, международное сообщество неоднократно предпринимало попытку организовать переговорный процесс между враждующими сторонами в Венесуэле. Так, в 2016 году Ватикан попытался выступить третейским судьёй, но ни одна из сторон не была готова пойти на компромисс в достижении своих целей, в результате чего переговоры не увенчались успехом. Два года спустя Доминиканская Республика предприняла попытку возглавить коалицию посредников и начала переговоры между правительством Мадуро и оппозицией. Как и в предыдущих попытках, стороны вышли из-за невозможности найти компромиссное решение

Результаты социологических опросов подтверждают слабость оппозиции, истощение их руководства, а также отсутствие политического и экономического проекта. Так, по состоянию на начало апреля 2019 года, более 64% венесуэльцев имеют неблагоприятное мнение о действиях лидеров протестов. В частности, среди рядовых граждан Венесулы наибольшее неприятие вызывают:

1) действия соучредителя партии «За справедливость» Хулио Борхеса – 83% опрошенных;

2) действия члена партии «Демократическое действие» Энри Ромоса Аллупа – 77% опрошенных;

3) действия бывшего губернатора штата Миранда, члена партии «За справедливость» Энрике Каприлеса Радонски – 76% опрошенных;

4) действия Национального координатора венесуэльской политической партии «Народная воля» Леопольдо Лопеса – 75% негативных мнений;

5) действия учредителя политической партии «Vente Venezuela» Марии Корино Мачадо – 64% респондентов оценивают ее негативно.

Кроме того, согласно социологическому исследованию, 62% венесуэльцев поддерживают политику Мадуро, тогда как венесуэльский оппозицию поддерживают всего лишь 34% граждан.

В связи с этим Вашингтон постепенно начинает приходить к выводу, что дополнительные санкции или дальнейшая дипломатическая изоляция Венесуэлы не будут означать политический переход из-за отсутствия реального внутреннего давления на правительство Мадуро. Социальные протесты по поводу нехватки продовольствия, медикаментов, воды и электричества были ограничены ежедневными вспышками, небольшими и разбросанными по регионам, которые оппозиция не смогла использовать.

В таких условиях США могут пойти на самые жёсткие меры: подвергнуть Венесуэлу полномасштабному военному давлению. И, похоже, лидеры протестов Вашингтон уже не интересуют. Администрация Белого дома планомерно «сливает» не только Хуана Гуаидо, судьба которого уже никому не важна, но и других функционеров венесуэльской оппозиции, предпочитая в делах военной кампании обходиться без них.

Москва, Денис Коркодинов

Москва. Другие новости 10.04.19

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