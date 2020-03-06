Кремль привносит в политическую жизнь России новые сюрпризы, которые вызывают противоречивую реакцию. Способны ли новые партии повлиять на общий расклад сил, пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» политтехнолог, психолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август.

Больше партий хороших и разных – похоже, этот горшочек варить еще долго не перестанет. Только заявилась партия «Достойная жизнь» Романа Худякова, «За правду» Захара Прилепина, как вслед пошли «Новые люди» от владельцев Faberlic, а вчера отстрелялась партия танчиков – сорри, «Партия прямой демократии». И это еще не все – по слухам, православный монархист Малофеев прикупил таки у Андрея Богданова «Гражданскую силу» (у Андрея еще много чего осталось, мы знаем), а Сергея Шнурова уже показательно водит по улицам и залам регионов «Партия роста». Повезет, так еще и Васю Ложкина с его котами и Валерию с ее песнями увидим в новом политическом наборе.

Да и это еще не все, что решили приготовить в преддверии выборов в ГД в известных структурах. Такой разномастный «винегрет» (спасибо за мемчик Элле Александровне), что не съесть хоть что-то попросту невозможно – на то и расчет?

Понятно желание отгрызть процент тех, кто не доберет, в пользу правящей партии. Но есть ощущение, что сегодня не только расчетом руководствуются в башнях, но и былинным русским «авось» – авось что-то да и получится в ситуации, когда людям еще и за Конституцию голосовать, и доверие к власть предержащим никак не подпрыгнет до нужных значений, и неизвестно, какие еще «черные лебеди» налетят до выборов в Госдуму.

Ай люли

Сами же партийки радуют население свадебным хороводом. Логики в нем немного, а вот повеселиться есть с чего.

Та же партия «За правду» на учредительном съезде публично показала, что доверие и правдивость меряется детектором лжи, а то вдруг что. Правда, замерили не всех, так что пока и верить всем не стоит, так, что ли? Зато силами театральных и киносоратников было устроено неплохое шоу – тут тебе и артисты, и «вольные патриоты», и православные на всю голову, в общем, всего по паре точно было. Повеселились от души. Тем страннее было прочесть буквально через месяц высказывания самого Прилепина, что «не время нам веселиться», в стране, мол, бед невпроворот, надо быть серьезнее. Ну ок, давайте серьезнее.

Вполне серьезно провела съезд партия «Новые люди» – с совсем не новым названием (были уже подобные общественные движения, и не раз). Бизнесмены Алексей Нечаев и Александр Даванков к делу подошли привычно по-деловому, хотя мы можем лишь догадываться об истинном положении вещей – «производственное совещание» прошло в закрытом режиме. Да и полномочия пока привычно переданы заместителю – Ирэне Лукияновой, чье имя еще менее известно публике, чем имена основателей концессии. При всем том, что декларированные цели партии нового НЭПа не особо отличаются от подобных же целей уже известных деловых сообществ, стоит озадачиться имеющимся ресурсом новой организации. И это, на минуточку, не только поклонники продукции и сетевые приверженцы, а и вовлеченные в общественную активность «Капитаны» и юные предприниматели. Несколько лет активна программа «Капитаны» в Плехановке, а проект «Мой первый бизнес» вошел в президентскую платформу с первых дней ее существования. Дети растут быстро, вот вам и ресурс.

Честно говоря, от съезда «цифровой партии прямой демократии» гости явно ожидали чего-то большего. Лично мои ожидания были гораздо ярче, чем встретившаяся действительность. Вместо «цифровых» примочек – привычные бумажные бейджи и блокнотики, программка на бумаге, да и в целом слишком много аналогового вещания для цифровой партии. В трех залах без явного аншлага шли секции конференции, и далеко не все были дискуссионными. Ощущение такое, что попал в логово сисадминов и программистов, говорящих на своем птичьем языке – настолько, казалось бы, неполитические вещи обсуждали вокруг. Было ощущение, что многие познакомились именно на съезде, но с другой стороны, это лучше, чем срежиссированные съезды с детекторами.

Из такого контекста порой вырисовывались забавные вещи. Так, некий Лекс Кравецкий дал цифровое оправдание любым решениям – ведь «если все ваши ответы неверные, это значит, что вы верно раз за разом выбирали неверные ответы». Какие после такого пассажа вопросы к решениям политиков? Вопросы оставались лишь такие: почему так мало милых девиц в костюмах (стоило бы ввести правило приходить с мечами и в костюмах членам партии – в ее рядах немало реконструкторов, начиная с руководителя пресс-службы Тимофея Шевякова, вот была б красота), где вся цифровая красота – голограммы и супергаджеты, а также – что далее?

И ай нанэ

А что далее – увидим по мере развития этого политического шоу с левого до правого его фланга. То ли это желание башен угодить всем в их довольно странных и порой перверсивных желаниях, то ли полная расфокусировка, чтобы население о главном и основополагающем не забывало, то ли свидетельство непонимания подлинной картины интересов народа. Того самого, глубинного. Но чем жизнь не шутит – есть ведь и искренние политики и их надежды.

Впрочем, яркий дивертисмент партийной активности чаще заканчивается унылым решением Минюста о ликвидации неактивных и несоблюдающих правила игры партий – сейчас на сайте Минюста 49 зарегистрированных политструктур. Партия возрождения села ликвидирована решением ВС от 17.12.19. В списке партий, имеющих право участвовать в выборах, 47 позиций. Деятельность партии «Великое Отечество» приостановлена, а «Демократическая правовая Россия» в стадии самоликвидации. Признацтесь честно, вы не назовете остальные 47. Поданы и готовятся иски о ликвидации и других партий – Трудовая партия России, Российская социалистическая партия, партия «Против всех», Партия ветеранов России, «Российский объединенный трудовой фронт», «Союз труда» и «Развитие России», «Женский диалог», «Защитники Отечества» и «Россия будущего». Скоро заканчивается льготное семилетие у Российской партии садоводов, Партии возрождения России и партии «Национальный курс». На 10 марта назначен съезд партии «Зеленая альтернатива». В январе-феврале на странице Минюста появились 11 оргкомитетов. Во что это выльется – еще увидим. Будет интересно.

Москва, Алена Август

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