Фургал и BLM: всадники апокалипсиса

Протесты в Хабаровске – это не наша домотканная затея, это мировой тренд. Забыли про «желтые жилеты»? А как вам BLM? Во всем мире полыхают гражданские протесты по совершенно разным причинам. Так что же происходит? Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет известный политолог, писатель Сергей Юхин.

На фоне пандемии обострились нерешаемые проблемы современного мира: жесточайшее расслоение на богатых и бедных, несправедливость, необходимость следовать в русле современных тенденций из-за боязни быть преданным обструкции, ложь СМИ, новая искренность блогеров и общее снижения уровня интеллекта… Много вызовов и раздражителей испытывают человеческую психику на крепость.

А тут еще пандемия кардинально изменила окружающую реальность – мы стали жить в изолированном мире страхов и давления государства на привычные свободы, вплоть до свободы перемещения. Мы не будем сейчас обсуждать необходимость и эффективность государственных мер, мы говорим о том, что чувствует каждый отдельный человек и социум. А чувствуют они подавленность и безысходность, которые должны во что-то трансформироваться. Самый простой способ выпустить пар – протест. Люди истосковались по общности, им хочется чувствовать солидарность с другими землянами, хочется делать что-то сообща. Освобожденным из карантина гражданам нравится воевать с каким-то мифическим или реальным врагом. С коррупцией, например. Или угнетением черного населения. Или просто с представителями закона, как это происходит в Краснодаре во время массовых постковидных вечеринок на улицах.

Люди готовы крушить и ломать, но не только. Появилось угрожающее ноу-хау – люди хотят сами устанавливать правила общежития, писать кровью на улицах новые социальные договоры, строить из пепла империй новый мир, в котором толпа будет судить или миловать, где бывшие рабы будут рабовладельцами и, главное, где никому ничего за это не будет. Я/Мы новый мир!

Такой себе тотальный майдан со всеми вытекающими. Ирония заключается в том, что отработанная американцами универсальная технология майданов стала сама себя воспроизводить даже в самих США, хотя, казалось бы, авторы должны быть в безопасности и выращенный дракон не должен сожрать хозяина. Но дело в том, что многолетний опыт над человечеством привел к тому, что количество созданных зон хаоса переросло в новое качество – хаос стал общим и востребованным. Диалектика.

Теперь мы видим, как рушатся Европа и Америка. Вы не так давно смеялись над этими прогнозами? Тогда смотрите кадры уличных боёв. Даже если правительствам удастся удержать ситуацию в более-менее законном русле, мир всё равно не будет прежним. Рубикон перейден. Старые традиционные государственные институты будут трансформироваться в пока ещё неизвестно какие конструкты – их будут придумывать на ходу. Мировые элиты при этом пока чувствуют себя вполне спокойно, они считают, что смогут самосохраниться благодаря находящимся под их контролем ресурсам и технологиям. Но если всё пойдет по наиболее жесткому сценарию, то произойдет глобальная архаизация общества и вскоре самые богатые люди будут торопить Маска отправить их на марсианскую колонию подальше от обезумевших толп бывших гомо сапиенс.

Что же Россия?

Конечно, совершенно избежать общемировых вызовов не получится. Но сохраняя традиционное общество и сильное государство мы, вероятно, сможем оттянуть катастрофу и подготовиться к фазовому переходу лучше, чем либеральные страны.

Не про это ли были поправки в Конституцию?

А что Фургал? Это просто хабаровский Джорж Флойд – формальная причина выйти на улицу и дружными рядами шагать в новый апокалиптический мир.

Москва, Сергей Юхин

Москва. Другие новости 27.07.20

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