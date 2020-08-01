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Вторник, 4 августа 2020, 01:24 мск

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Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку Фургала

Фото: пресс-служба администрации Хабаровска

Четвертую субботу подряд в Хабаровске продолжаются митинги в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств.

По оценкам городской администрации, на площади у краевого правительства собралось около трех с половиной тысяч человек. Участники митинга призывают освободить бывшего губернатора или провести открытое судебное заседание. «Призывы звучат только от инициативной группы, люди в основном отдыхают, разговаривают о жизни», – сообщает мэрия.

Акция проходит мирно. Столкновений протестующих с полицией не зафиксировано. Отмечается, что митинг не был согласован, так как в крае действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, массовые мероприятия находятся под запретом.

Как писал «Новый День», несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Люди стихийно вышли на улицы после ареста губернатора. Следствие полагает, что Фургал причастен к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство в 2004-2005 годах.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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