Мэрия и СМИ разошлись в оценке числа участников протестов в Хабаровске

Жители Хабаровска вышли на вторую за день несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Протестующие против уголовного преследования бывшего главы региона горожане идут по центральным улицам. Сколько именно хабаровчан участвует в мероприятии, сказать сложно.

По оценкам мэрии, в несанкционированной акции участвовало 6,5тыс человек. По данным местных СМИ и активистов, акция в поддержку Фургала и против назначения врио губернатора Михаила Дегтярёва стала одной из самых массовых за последнее время – на улицы города вышли от 15 тыс. до 40 тыс. человек.

Напомним, в Хабаровске вторую неделю проходят акции протеста с участием десятков тысяч людей, поводом стало задержание экс-губернатора Сергея Фургала.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 25.07.20

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