ЯМыДегтярев

Политический кризис в Хабаровском крае после ареста теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала может вылиться в социальные протесты в других регионах России на фоне недальновидных решений Кремля. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов.

Происходящее в Хабаровске показывает, что ни внутриполитический блок Кремля, ни лидер ЛДПР не понимают сути требований протестующих. Иначе мы бы увидели совсем другие действия по разрешению конфликта, а в Хабаровск поехал бы совсем другой кандидат в качестве врио вместо Дегтярева, которого в этом брутальном регионе с его-то бэкграундом и одиозными заявлениями восприняли не только как «назначенца Путина», но и политического клоуна. И вполне ожидаемо решили, что Кремль просто демонстративно вытирает ноги о регион своим выбором.

Хотя вот Жириновский может-то всё прекрасно и понимает. Опытный политик регулярно показывает, что не оторвался от действительности, и знает, как живет население страны за МКАДом. Но лидеру ЛДПР принципиально нужно было оставить регион за ЛДПР, и остается только догадываться, насколько серьезные аргументы он приводил в переговорах с Кремлем, лоббируя кандидатуру Дегтярева. А других кандидатов у ЛДПР собственно и не было.

Что же касается внутриполитического блока Кремля, то там не только упустили растущий протест на Дальнем Востоке, так и не поняв почему избиратели не приняли кандидатуры Тарасенко в Приморье и Шпорта в Хабаровске, а теперь так рьяно кинулись защищать Фургала, но и надеются получить от этого определенный профит. Логика в рассуждениях, что сейчас, мол, ЛДПР провалится в Хабаровске, и мы снизим потенциал партии Жириновского по всей стране, есть. Но так в Хабаровске дело совсем не в ЛДПР, то в случае «фургализации» страны тонуть будут все: и ЛДПР, и рейтинги власти, и сама кремлевская администрация, которой придется отвечать за свои просчеты.

И в такой ситуации, единственным решением остается спасать Дегтярева, который уже совершил кучу ошибок по приезду на Хабаровскую землю: приехал как барин со свитой и саквояжами, не сделал внятных заявлений по делу Фургала, спрятался от вопросов журналистов и общения с жителями и начал раскачивать тему острой эпидемиологической обстановки в крае. То есть совершил всё то, что ни в коем случае нельзя было делать в первые часы на своей новой должности.

А что собственно делать?

Федеральному центру и различным кремлевским башням необходимо понять, что проблема совсем не в Фургале, и голосовали в 2018-м году не за него и ЛДПР, а против непопулярного Шпорта. И вполне логично, что жители не верят в уголовное дело против Фургала, который стал символом их протеста против Москвы. Сначала не приняли их выбор, начав поливать грязью Фургала на федеральных телеканалах, отобрали статус столицы федерального округа, арестовали их символ, а теперь спустили одиозного варяга. И ничего удивительного в том, что жители Хабаровска говорят, что Москва их не слышит, и идут «кормить голубей».

Также ни в коем случае нельзя пытаться идти на силовой разгон акций протеста и ввод режима ЧС из-за эпидемиологической ситуации в регионе. В первом случае, «хабаровские партизаны» никому не нужны. Во-втором – все равно жители не поверят и ещё больше озлобятся.

Что делать Дегтяреву?

Во-первых, убрать из лексикона выражения «мы с президентом» и «я поговорю с президентом». В такой обстановке лишнее упоминание имени главы государства из «уст его назначенца» ситуацию только накаляет, но никак не снижает градус протеста.

Во-вторых, обозначить понимание проблем региона и убедить хабаровчан, что он готов отстаивать их интересы. Вопрос политтехнологий, и через несколько дней Дегтярева могут начать воспринимать не как «назначенца президента», а как коммуникатора между жителями и федеральным центром. Тут в ход могут пойти и популистские инициативы вроде попыток вернуть статус столицы федерального округа, и анонсирование программы по масштабному развитию инфраструктуры края, и акцент на решении вопроса с авиаперелетами, и внимание к другим болевым точкам.

В-третьих, от Дегтярева нужно публичное признание, что партия не бросает Фургала. Протест слить уже нельзя, а значит необходимо перевести его в цивилизованное русло. Сбор подписей в поддержку Фургалу, петиции на РОИ, любые инструменты цивилизованных методов поддержки вместе с требованием максимально открытого разбирательства над делом теперь уже бывшего губернатора только кажутся незначительными, но могут дать ощутимый результат.

И самое главное, Дегтярев должен перестать прятаться и от народа, и от журналистов. Хабаровскому краю сейчас не нужен технократ, имитирующий работу в своем инстраграме. Региону нужен брутальный политик, который не будет прогибаться.

Вот тогда есть шансы, что и диалог федерального центра с жителями Хабаровского края, которые требуют к себе уважения, возобновится, и рейтинги президента на Дальнем Востоке начнут нормализоваться и «фургализация» не станет примером для других регионов. Поэтому сейчас вопрос спасения Дегтярева от его политической смерти в водах Амура не только актуален в границах Хабаровского края, но и значим в масштабах всей страны. А значит, ЯМыДегтярев.

Москва, Дмитрий Фетисов

Москва. Другие новости 09.07.20

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