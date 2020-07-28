Дегтярев рассказал об изъятии ножей и топора во время протестов в Хабаровске

В Хабаровске в субботу, 25 июля, сотрудники правоохранительных органов изъяли у участников несогласованной акции в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала несколько ножей и топор. Об этом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в прямом эфире в Instagram.

«У нас в субботу на акции несанкционированной правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на несанкционированную акцию? Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга», – призвал Дегтярев.

Кроме того, он напомнил жителям региона о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски. «Я с уважением отношусь к тем людям, которые выходят на акции в поддержку Сергея Ивановича Фургала. Но все-таки лучшая ему помощь будет, если каждый будет работать на своем месте, а я как врио губернатора – продолжать те хорошие дела, которые он наметил, чем я и занимаюсь», – сказал Дегтярев.

Как писал «Новый День», несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Люди стихийно вышли на улицы после ареста губернатора. Следствие полагает, что Фургал причастен к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство в 2004-2005 годах.

Хабаровск, Иван Гридин

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