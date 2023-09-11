ЕДГ-2023 обнажил новые вызовы предстоящей президентской кампании

Прошедший Единый день голосования обнажил сразу целый ряд новых вызовов в преддверии президентской кампании. Такое мнение высказал политолог, глава Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков в своем телеграм-канале. По его оценке, максимально высокая явка избирателей и ошеломительные результаты губернаторов могут обернуться проблемой для будущих выборов на фоне недоверия к дистанционному электронному волеизъявлению в условиях трехдневного голосования.

РИА «Новый День» публикует мнение эксперта полностью:

Единый день голосования действительно стал генеральной репетицией президентских выборов, подготовка к которым максимально активно начнется уже в декабре. Учитывая те реалии, которые сегодня существуют в России, президентская кампания должна пройти, с одной стороны, при высокой явке и не менее высоком уровне поддержки власти. С другой стороны, это требует и предельно высокого уровня организации.

Что показали эти выборы? Во-первых, уровень организации оказался высоким далеко не везде, многие детские проблемы выборов по-прежнему остаются актуальными. В числе таковых – фальсификации на местах, многочисленные попытки вбросов бюллетеней. Увы, на прошедших выборах таких историй было немало. Пожалуй, только апатия и отсутствие значимых акторов не позволяет таким кейсам стать медийными и публичными. Раньше такие истории получали куда больший общественный резонанс.

Второй момент связан с организацией по всей России явки: где-то удалось добиться ее максимально высоких значений. Но при этом результаты тоже получились северокорейские: многие губернаторы набрали более 85%. Теперь им, конечно, при таких цифрах придется за власть выдавать не менее ошеломительные результаты – под все 100%. Это в свою очередь толкает к практике нарушений. Да и в целом подобный сценарий автоматически делает систему хрустальной, не устойчивой к ударам. Если в стране что-то пойдет не так, это рискует привести к тем или иным осложнениям.

Третий момент – дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое должно было стать жемчужиной всех выборов. Мы увидели, что страна постепенно переходит на ДЭГ, при этом публично декларируется, что доверие к этой процедуре стремительно растет. Однако на этих выборах мы обнаружили, что с доверием по-прежнему не все в порядке.

На мой взгляд, относительно честное голосование было допущено только в регионах. Москва и Подмосковье в очередной раз демонстрируют очень высокие проценты по ДЭГ, при этом налицо существенная разница между бумажным голосованием и электронным. То есть по бумажному голосованию побеждают одни кандидаты, однако ДЭГ «рихтует» результаты в пользу других персоналий. За прошедшие годы ДЭГ так и не стал прозрачной и безупречной процедурой. Ни политические игроки, ни избиратели не доверяют этой системе в полной мере.

Отдельный момент – многодневное голосование. Пандемия коронавируса завершилась, а такой тип голосования сохранился. И к нему тоже немало вопросов. Удастся ли найти ответы в ближайшее время – вот задачка со звездочкой для действующих политических администраторов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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