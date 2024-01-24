Глупость, внутренняя грызня в Киеве или «игра» внешних сил: эксперт назвал возможные версии атаки на Ил-76 с военнопленными ВСУ

Ракетная атака на российский Ил-76, на борту которого находились военнопленные ВСУ, может быть следствием как обычной глупости, так и внутренних конфликтов в руководстве киевского режима, а также «игрой» внешних сил в лице Великобритании и Франции. Такое мнение высказал российский политолог Юрий Баранчик в своём телеграм-канале.

РИА «Новый День» приводит публикацию эксперта полностью:

Паника в украинских СМИ, которые спешно удаляют переможные новости о сбитии Ил-76, который якобы «вёз ракеты С-300» (почему не по железной дороге, что удобнее и дешевле?), говорит сама за себя. Не зря же на Банковой как воды в рот набрали.

Наш самолет очевиднейше сбили хохлы, тремя ракетами из «Патриота» или IRIS-T, угробив при этом 65 своих пленных (черт бы с ними), а ещё наш экипаж и сопровождающих.

Зачем это хохлам? Самый простой ответ: потому что кретины. Это может означать и пьяного оператора пуска ЗРК, и дурака-командира, который не так понял приказ, и радикального нацика, который решил бабахнуть просто потому, что там москали – и наплевать на всё. Скоро это выяснится. Но есть и еще версии, более сложные, но не менее вероятные.

Вторая версия: это результат внутренней грызни в Киеве между партиями «мы проиграли, торгуемся за максимально выгодный мир» и «весь мир с нами, воюем до победы». Уничтожение самолета позволит, как минимум, сорвать обмен пленными, как максимум, подорвать переговорный процесс в целом.

Обмен пленных пока встанет, до тех пор, пока новые посредники не возникнут (самолеты будут разгружаться в Анкаре, а не в Белгороде), или не будут созданы более надежные каналы доставок пленных к пункту рокировки. Ключевое тут «пока». Вряд ли у нас исчезнет интерес к возврату своих парней домой.

А у Зеленского и так хватает проблем с митингами женщин, требующих «повернуть з полону» родственников, чтобы множить их число. Тем более, что теперь пленных ещё и убивают. Но стоит подождать украинскую версию отмазок. Там должно родиться нечто совершенно великолепное в своем безумии. Соответственно, третья версия – борьба обменных групп в Киеве.

Четвертая версия – борьба группировок Зеленского и Залужного. Снять Залужного просто так – у Зеленского нет никаких вариантов, чтобы это не всколыхнуло общество и не привело к новому Майдану и походу поддерживающих Залужного частей на Киев. А тут повод очевидный – его некомпетентность привела к гибели своих же парней, которые при этом возвращались домой.

Версия хорошая, но если бы это было так, подконтрольные Банковой СМИ сразу бы ее транслировали, а не гордились успехом бойцов ВСУ, сбивших российский военный транспортник. Подверсия четвертой версии – наоборот, это круги, стоящие за Залужным, так подставляют Зеленского, которого обвинят в произошедшем.

Наконец, пятая версия, которая лично мне кажется наиболее вероятной, – это удар третьей силы (исполнители – спецназ Британии или Франции), которая хочет, чтобы русские по обе стороны фронта уничтожали друг друга как можно больше и жестче. У французов поводы есть весьма убедительные и не один, как и у британцев. Вопрос только в том, что если это не хохлы, а бриты или лягушатники, то это удар по российской территории со стороны сил НАТО. А это уже игра совсем другого уровня.

Как мы ответим – вот главный вопрос.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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