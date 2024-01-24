Под Белгородом потерпел крушение Ил-76 с пленными украинскими военными

Минобороны России подтвердило информацию о крушении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76. По данным ведомства, на его борту находились 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена. Также на борту были шесть членов экипажа транспортника и трое сопровождающих.

«24 января около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих», – сообщили в Минобороны РФ (цитата по «Интерфаксу»).

К месту падения самолета вылетела комиссия Военно-космических сил России для установления причин катастрофы, добавили в ведомстве.

В Кремле не стали комментировать информацию о крушении Ил-76 в Белгородской области. «Это новая, свежая информация, будем с ней разбираться», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее о падении военного самолета в Белгородской области сообщили ряд телеграм-каналов и СМИ. Губернатор области Вячеслав Гладков рассказал, что выехал на место происшествия в Корочанском районе, но подробности не уточнил.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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