В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76

В Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник. По его данным, борт упал в селе Яблоново Корочанского района. Официального подтверждения информации пока нет.

О падении военно-транспортного самолета в Белгородской области также сообщает телеканал RT. Информацию о крушении самолета телеканалу подтвердил источник в экстренных службах.

Губернатор области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале о происшествии в Корочанском районе, но подробности не привел. По его словам, на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Гладков добавил, что выехал в Корочанский район, и пообещал сообщить подробности позже.

Обновлено. По данным «112», на борту разбившегося самолета находились 63 человека, все они погибли. О 63 погибших также сообщил военкор Юрий Котенок.

В белгородском паблике «Блэтгород» появился ролик, на котором, предположительно, запечатлен момент падения военного транспортника. Судя по видео, самолет начал разрушаться еще в воздухе.

Telegram: Военно-транспортный самолет упал в Белгородской области

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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