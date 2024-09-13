Перед законом все равны, но избранные равнее?

Позволено ли мужчине нападать на женщину? Вести себя в отношении нее по-хамски, нарушать личное пространство, применять физическое воздействие? Нет – ответит любой адекватный человек. Однако выходит так, что с молчаливого согласия правоохранителей позволено, правда, не всем. Но, давайте по порядку.

Ситуация, которая все еще не пришла к развязке, началась еще в конце декабря 2023 года.

Морозным декабрьским днем на первом этаже ЦИК в Большом Черкасском переулке столицы между несколькими женщинами произошел диалог на повышенных тонах.

Сторонницы Александры Тищенко, выдвигавшей свою кандидатуру для участия в выборах Президента, пытались получить «отказное» решение комиссии, но возникло некое недопонимание. Чиновница из аппарата избиркома не увидела в бумагах нужной подписи или печати. Начал разгораться спор, и тут мимо проходящий мужчина, не разобравшись в ситуации, буквально ворвался в спор, а затем, применив физическое насилие, попытался воспрепятствовать процессу видеосъёмки, который осуществляла на собственный телефон одна из сторонниц А. Тищенко.

Скандал в ЦИК РФ. Видео из личного архива Александры Евгеньевны Тищенко

Вот, как описывает ситуацию очевидец, а точнее не признанная таковой пострадавшая – Анна Смирнова (имя и фамилия изменены):

– 29 декабря 2023 года я (Анна Смирнова) находилась в помещении Центральной избирательной комиссии Российской федерации, так как сопровождала Александру Евгеньевну Тищенко для ее участия в заседании ЦИК РФ.

По окончании заседания мы вместе с А. Е. Тищенко и М. З. Волковой ожидали выдачи копии Постановления ЦИК РФ около помещения канцелярии на первом этаже. Также там находились сотрудники ЦИК РФ.

При этом я производила на принадлежащий мне мобильный телефон видеозапись – видеопротокол – хода выдачи копии Постановления ЦИК РФ А. Е. Тищенко. В это время в помещение канцелярии зашел неизвестный в верхней одежде и начал давать указания сотрудникам ЦИК РФ. На просьбы представиться неизвестный не отреагировал, но распоряжения сотрудникам, при этом, отдавать продолжил. Вероятно, заметив то, что происходящее фиксируется на видео, мужчина развернулся и схватил меня за руку, в которой был телефон. Он вывернул мою руку с телефоном и закрыл крышку чехла вместе с моим пальцем. Нападение, а иначе действия неизвестного назвать было нельзя, стало неожиданностью. Было стремительным и по-настоящему испугало. Вывернутая в запястье рука тут же отозвалась острой болью. На мой вскрик нападавший отреагировал еще более неожиданно. Мужчина громко сказал: «Снимите, что напали на члена ЦИК!» Уже после, на сайте ЦИК РФ, я увидела и узнала на фото нападавшего – это член ЦИК РФ Николай Иванович Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ.

На этом история не закончилась – рука у женщины болела еще несколько дней, но в связи с обилием предновогодних забот за медицинской помощью она не обращалась, справляясь собственными силами. 13 января 2024 года Анна Смирнова обратилась с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении в СК РФ. Позже, 30 января 2024 года, с заявлением уже в Генеральную прокуратуру РФ о проведении проверки на предмет бездействия и волокиты со стороны СК РФ. Здесь ситуация также, что называется, «подвисла». Анна Смирнова в марте 2024 года была вынуждена продолжить поиски справедливости, обратившись с заявлением в Главное следственное управление СК РФ по г. Москве. Именно туда, согласно уведомлению, в феврале было перенаправлено заявление, написанное ранее в СК.

И, о, чудо, неповоротливая машина государственного правосудия вроде бы сдвинулась с места. Уже в апреле участковым уполномоченным Отдела полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по г. Москве было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Якобы в связи с отсутствием события преступления (постановление получено «Почтой России» 25 июля 2024 года). То есть, несмотря на видео и наличие свидетелей, участковый не усмотрел правонарушения в действиях заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева. Не в должности ли последнего дело? Несмотря на многочисленные обращения в органы следствия, СК РФ и МВД «спускают это дело на тормозах», отказывая в возбуждении уголовного дела в отношении чиновника.

В августе 2024 г. Анна Смирнова обжаловала постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в Тверской межрайонной прокуратуре г. Москвы и надеется на надлежащее принятие мер реагирования прокуратурой, СК РФ и МВД, зная точно, что легко не будет, поскольку Булаев не только является членом ЦИК РФ, но и имеет связи в определенных кругах – его сын, Александр Булаев, возглавляет отдел Генеральной прокуратуры РФ по надзору за следствием, а до этого работал начальником управления СК РФ по Ивановской области.

Выходит, что на вопросы, с которых мы начали нашу статью: «Позволено ли мужчине нападать на женщину? Вести себя в отношении нее по-хамски, нарушать личное пространство, применять физическое воздействие?» – следственные органы отвечают единогласное «Да!». Вопрос только в том, является ли такое попустительство исключением в отношении высокопоставленных чиновников или теперь любой, пользуясь правом сильного, может в общественном месте напасть на женщин?

Если же акцентировать внимание на личности нападавшего, к сказанному выше, пожалуй, стоит добавить, что Николай Булаев – доктор педагогических наук, профессор, учитель по образованию, а пострадавшая, хоть и не признанная таковой, Анна Смирнова – школьный учитель. Напомним, 2023 год, в котором случилось событие, разбирательства по которому длятся более полугода, был объявлен Годом педагога и наставника.

Странная какая-то педагогика получается. С насилием и бесконечными поисками справедливости. Да и наставник из профессора Булаева так себе…

Москва, Александра Евгеньевна Тищенко – Председатель Родительского комитета Межрегионального Совета Профсоюзов

© 2024, РИА «Новый День»

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