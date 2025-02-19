Цензура или не цензура? К избранию Владимира Мединского председателем Союза писателей РФ

Будущие изменения в Союзе писателей России, который готовится возглавить помощник президента РФ Владимир Мединский, способны привести к падению качества современной русской литературы и новой форме цензуры. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет Лариса Михайлова, эксперт по государственной культурной политике, советник по культуре Председателя партии «Справедливая Россия – За правду».

Союз писателей России собирается на XVII внеочередной съезд с участием элиты, включая Мединского, Степашина и даже Лаврова. Писатели соберутся 27 февраля в Доме Пашкова – в самом сердце Москвы, где уживаются высокие должности и амбиции. Обсуждать будут не что-то малозначительное, а принятие «Декларации об объединении профессиональных литераторов». Это особенно необходимо после позорного конца Ассоциации писателей и издателей России (АСПИР), которая три года тянула деньги из бюджета.

Меня атакуют вопросами об отношении к возможному избранию В. Мединского на пост председателя Союза писателей России. Вот что я думаю.

Автор множества книг Владимир Мединский – это человек, который «закону преданный, отечество любя, принять ответственность умеет на себя» (А. С. Пушкин, «Послание цензору»). Влиятельный чиновник пользуется особым доверием Президента. Ясно, что под него Союзу писателей дадут серьезные деньги.

На первый взгляд, единый Союз, очищенный от либерального влияния, кажется абсолютным благом: авторам создадут условия для творчества, произойдёт взрывной рост новых звёзд и произведений, у государства появится патриотический контент.

Но эффективно ли отдавать в ведение НКО весь литературный процесс?

На первый взгляд, это вполне соответствует статье 44 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует «свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества». Писатели сами, без вмешательства государства, смогут распределять средства на развитие – от написания и публикации произведений до организации фестивалей, конференций, литературных поездок, выставок, премий, издательских проектов, библиотечных и розничных программ, конкурсов, писательских резиденций. В работе с молодыми писателями будут задействованы мастер-классы, творческие лаборатории, курсы повышения квалификации, а также программы стажировок и публикации в литературных журналах.

Но если вдуматься, то такая модель государственной политики может завести литературу в тупик.

К вопросу... Негосударственная либеральная цензура 1991 – 2014 годов.

С 2006 по 2010 год я работала руководителем группы современной российской прозы в издательстве «Эксмо». За это время я стала свидетелем того, как либеральная цензура активно влияла на литературный процесс. Экспертные советы престижных премий, таких как «Букер», «Большая книга», «Нос» и даже Нобелевская, находились под сильным давлением частных структур.

Да, она была негосударственной, и финансировалась через грантовые программы Фонда Сороса* и Прохорова, напрямую зарубежными фондами, такими как «Фридрих Науман»* и PEN клуб America*, глобальные институты критики и СМИ, через выставки типа «non/fiction», переводческие агентства, которые открыли дорогу на вожделенный Запад для Улицкой**, Акунина*** и прочих, – всё это работало на фильтрацию «правильных», на деле же русофобских тем и смыслов. Цензура не принимала форму запретов, маскировалась под «полную свободу слова и самовыражения», при этом она эффективно ограничивала возможности для автора, диктуя ему, что именно можно писать, а что – нет. Истинно русский писатель либо начинал служить ей, либо уходил из профессии. Читатели всё чаще обращались к переводным изданиям, биографиям и «инфоцыганским» историям успеха.

Таким образом, либеральная цензура загнала русское слово в тупик.

Однако, вот парадокс – Мединский будет вынужден использовать похожий механизм, только с противоположного, патриотического фланга!

Во-первых, скажется давление срочности. Писателей будут подгонять, как лошадей, а молодых авторов в спешке обучать писать прозу и стихи преимущественно патриотического содержания. Чем это опасно? Написание книги – это небыстрый процесс, и скорость здесь может пойти в ущерб качеству текста и глубине мыслей.

Во-вторых, писатели, зная, что за патриотические темы им будут выплачиваться гонорары и премии, а также что они получат поддержку прессы, рекламы, тиражи и лучшие места в книжных магазинах, неизбежно будут вынуждены прибегнуть к самоцензуре. Они начнут избегать острых социальных тем, личных историй и даже исторической правды. В результате появится множество однотипных сюжетов и тем. Независимые издательства и авторы просто исчезнут из поля зрения.

Союзы писателей превратятся в инструмент контроля: членство в них станет привилегией, а награды будут раздаваться только лояльным авторам. Разделы художественной литературы в книжных магазинах и библиотеках наполнятся образцами пропагандистского толка. Качество литературы уйдет на второй план, уступив место политической пригодности.

Последствия не заставят себя ждать. «Наша литература – наша гордость, лучшее, что создано нами как нацией, вся наша философия, в которой запечатлены великие порывы духа» – как сказал не последний писатель земли русской А. М. Горький, продолжит угасать.

Так что, отказаться от единения писателей? Конечно, нет. Но власти пора признать, что этого недостаточно. Надо вкладывать средства в развитие его корневой системы – низовых учреждений культуры, которые объединяют писателей, любителей чтения и одаренных детей в литкружки.

Год назад мы предложили новый вариант Закона о культуре, закрепляющий литературу и литературоведение за Министерством культуры. К сведению, Литературный институт им. Горького, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля уже подведомственны Минкульту. Сеть литературных музеев, домов культуры и библиотек – их естественная инфраструктура. Был предложен и механизм «полива всходов» – ввести в существующие учреждения культуры должность литературного работника, рабочего места для методистов и филологов. Подумайте, один профессиональный сотрудник сможет организовать работу, подключит местное литературное сообщество к виртуальным экосистемам, где участники смогут обмениваться опытом, развивать свои писательские навыки и углублять знания, используя богатство мировой литературы и сохраняя подлинные традиции русского слова.

Но на это в бюджете денег нет, и ситуация остается критической. Литература и литературоведение так и не получили законодательного статуса. Из-за отсутствия защиты суверенной литературы, чужая, например, «Гарри Поттер», проникает даже в школьную программу, привнося мысли и модели поведения, чуждые российским духовно-нравственным ценностям.

Подводя итог теме, можно констатировать, что вливание денег в Союз писателей, вне зависимости, возглавит его Мединский или другой, приближенный к высшим эшелонам власти чиновник, просто не уполномочены этим заниматься!

Год назад нашу законодательную инициативу отвергли под предлогом опасности цензуры. Так вот, теперь получат её без всяких законов.

Москва, Лариса Михайлова, эксперт по государственной культурной политике, советник по культуре Председателя партии «Справедливая Россия – За правду»

* – Организации, признанные нежелательными и запрещенными на территории РФ.

** – признана в РФ иностранным агентом.

*** – признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов, объявлен в розыск МВД России и заочно арестован Басманным судом г. Москвы.

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