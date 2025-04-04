Чиновники не пустят литературу в министерство культуры

На недавнем Совете по культуре и искусству при президенте РФ в присутствии главы государства была предложена идея передать литературу в введение министерства культуры, которая была озвучена ранее в авторской колонке для РИА «Новый День». Однако даже общая позиция писательского сообщества не заинтересовала чиновников, вновь продемонстрировавших бюрократическую глухоту.

Почему в правительстве даже не пытаются решить проблемы литераторов и отрасли книгопечатания, разбиралась эксперт по государственной культурной политике, советник по культуре председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Лариса Михайлова.

Писатель сказал вслух то, от чего правительство годами отмахивалось

На Совете по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, состоявшемся в режиме онлайн-конференции 25 марта 2025 года, Владимир Путин предоставил слово писателю первым, сразу после процедурных вопросов. Это был чёткий сигнал: литература – главный приоритет.

Признаюсь, я не ожидала, что член секретариата Союза писателей России Николай Федорович Иванов осмелится сказать горькую правду – открыто, жёстко и без обиняков.

Вот что он сказал:

«Первое – в стране отсутствует внятное позиционирование как литературы, так и книжной отрасли.

Второе – в центре мы ещё как-то справляемся, а в регионах литературные силы расчленены по разным ведомствам: культуры, печати, управления внутренней политики, национальных отношений и тому подобное.

Система взаимоотношений «литератор – общество – власть» в стране, к сожалению, оказалась разбалансированной.

Мы предлагаем следующее:

1. Вернуть весь литературный процесс – книгоиздание, книготорговлю, литературные фестивали и премии – в ведение Министерства культуры.

2. Восстановить связку писателей с художниками-иллюстраторами, драматургами и киносценаристами, работающими в структуре Минкультуры.

3. Вернуть Союзу писателей России государственное издательство «Художественная литература» для выпуска книг молодых авторов, детской и юношеской литературы, произведений о героях СВО.

4. Поднять роль Литературного института, превратив его в ключевую площадку для подготовки писателей, сопоставимых с классиками «лейтенантской прозы».

5. Создать при Литинституте наблюдательный совет, утверждающий ректора и образовательную программу, с участием Союза писателей России.

6. Разработать и внедрить меры по поддержке и развитию государственной книготорговой сети, включая возврат к законопроекту 2019 года об аренде помещений в учреждениях культуры под книжные магазины».

Было видно, что Президент впервые за 5 лет работы правительства услышал о практическом варианте, который можно реализовать через административные каналы.

Очная ставка писателей и чиновников обнажила суть сопротивления системы

Глава государства задал прямой вопрос министру культуры: «Ольга Борисовна, можете прокомментировать?»

Вот какой «ответ» получил Президент. Цитирую дословно:

«Я убеждена, что Литературный институт, конечно, готов к сотрудничеству и с радостью будет взаимодействовать с Союзом писателей. Более того, это, возможно, новые перспективы и для будущих писателей, для ребят, которые там учатся. Это великолепное, намоленное здание в самом центре Москвы. И я уверена, что впереди нас всех ждёт плодотворное сотрудничество».

На это президент ответил: «Понятно», и спросил еще точнее: «А с точки зрения передачи в ваше ведомство – я попрошу потом и Татьяну Алексеевну тоже высказаться – всего, что связано с книгой?»

И снова ответ чиновницы был уклончивым: «С точки зрения издательского дела, действительно, у Министерства культуры в наших полномочиях нет этих обязанностей.

Мы контролируем наши выдающиеся восемь библиотек и благодаря национальным проектам реконструируем, реставрируем, модернизируем наши библиотеки в регионах.

Компетенции у нас есть, но, конечно, нужны согласования и совет с нашими коллегами из Минцифры, поскольку у них, мне кажется, также есть свой план по развитию этой отрасли».

(Жаль, она забыла добавить, что по всероссийской программе «Земский работник культуры» поехало 70 человек, это было бы также близко к теме, как и 8 библиотек).

Тем временем, Президент обратился к Голиковой, заместителю Председателя Правительства Российской Федерации, отвечающей за госполитику в области культуры, включая госрегулирование искусства, кинематографии, авторского права и смежных прав, а также за сохранение культурного наследия России, куратору национальных проектов «Культура» и «Семья»:

«Татьяна Алексеевна, а Вы как думаете?»

Бюрократа ответ: «Конечно, литература – это часть культуры по большому счёту, и конечно, по логике всех процессов и действий это должно быть в Министерстве культуры.

Но в своё время при реорганизации Роспечати было принято решение, что эта часть уходит в Министерство цифрового развития и связи.

Здесь, наверное, нужно нам с коллегами отработать, потому что, как справедливо сказала Ольга Борисовна, наверное, у них есть какие-то свои планы.

При Вашем поручении, конечно, мы это отработаем и Вам доложим наши предложения».

Вот так и Голикова выдала себя: главное для неё – не великая русская литература, а когда-то и где-то принятое бюрократическое решение и «какие-то свои планы какого-то ведомства». Сами видите – ни поддержки, ни заинтересованности, ни чёткой позиции, ни желания решать проблему.

Как бюрократия 2 года проигнорировала культурный суверенитет. История вопроса

А ведь Любимова была проинформирована об этих предложениях за 2 года до заседания.

В 2022 году партия «Справедливая Россия – За правду» первой предложила законодательно и институционально закрепить литературный процесс, включив литературу и литературоведение в перечень отраслей культуры – впервые в истории СССР и Российской Федерации.

Тогда Сергей Михайлович Миронов анонсировал разработку принципиально нового закона о культуре, в котором целью государственной культурной политики закреплялся культурный суверенитет.

В нем и вводилась норма о включении литературы и литературоведения в состав культурных отраслей, а также предлагался практический механизм восстановления территориальной системы поддержки книги и чтения. Он предписывал ввести в учреждения культуры новую штатную единицу – литературного работника: филолога, журналиста, писателя – словом, профессионала – для организации литературной деятельности на местах.

В конце 2023 года законопроект был направлен в министерство культуры на имя Любимовой. Ответа не последовало. Почему она молчала? Моё мнение простое: добиваться ставок для литературных работников – хлопотно и невыгодно.

Вскоре, 12 февраля 2024 года, на Экспертном совете фракции С.М. Миронов обнародовал эти предложения, а равно и идею трехступенчатого контроля за расходованием бюджетных средств в присутствии СМИ. Министр культуры проигнорировала и это.

В отличие от Елены Ямпольской, тогдашнего председателя Комитета Госдумы по культуре, ныне советника Президента РФ, которая отреагировала в своём Telegram-канале:

«Позвольте я расскажу вам, какого рода законопроекты очень не люблю. Когда вопрос, касающийся всех и дорогой для каждого, пытаются решать узкой группой однопартийцев. Обратите внимание, важнейшие инициативы, разработанные депутатами «Единой России», не зажимаются в партийном кулачке – их широко обсуждают, предлагают коллегам по Думе стать соавторами и вот так, консенсусом, вносят и принимают.

Монофракционность, если речь о нашем общем наследии, истории, культуре, – для меня безошибочный признак хайпа на святом».

Знала ли депутат, что статья 11 Федерального закона «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ» от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 13.07.2024) наделяет каждого депутата правом законодательной инициативы, а статья 12 Регламента Госдумы не требует «консенсуса» – достаточно уведомления фракции» – сие нам неизвестно.

Но вместо рассмотрения важнейшей законодательной инициативы мы стали свидетелями бюрократического казуса, в котором узкопартийная логика, внутриполитический расклад и личные амбиции были поставлены выше национальных интересов.

Словом, идея была отвергнута.

Но, как известно, рукописи не горят, скрины ТГ-постов не исчезают.

И факт, что в 2025 году её подняла и довела до Президента общественная организация, недавно возглавленная В.Р. Мединским, а не отвечающие за культуру высокие чины исполнительной власти, говорит о многом.

Станут ли чиновники заниматься вопросом о передаче литературы в культуру?

Не станут. Они попросту не смогут. Ведь это противоречит разработанными ими же документами стратегического государственного планирования, в том числе:

«Стратегии государственной культурной политики» от 11.09. 2024 года и «Основам государственной культурной политики» (в ред. Указа Президента РФ от 25.01.2023 N 35).

Не говоря уже о давно устаревшем законе «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. N 3612-I (с изменениями и дополнениями).

В них не было и нет ЛИТЕРАТУРЫ, зато есть креативные индустрии, то есть норма о коммерческом использовании культурного наследия, памятников и учреждений культуры.

Чтобы принять законы, нужно проверить, куда ушли деньги

В 2024 году завершился Национальный проект «Культура». Как не раз звучало на Совете 25.03.2025, лидеров отрасли не допускают ни до принятия решений, ни до наблюдения. Тем временем, сейчас самое время провести его всесторонний аудит: финансовый, правовой, имущественный, кадровый, организационный, а также содержательный – с обязательной экспертизой художественной, исторической и общественной ценности результатов. Необходимо проверить каждый объект, на который были направлены бюджетные средства через Министерство культуры.

И если в результате появятся уголовные дела, это будет шанс. Шанс на пересмотр Стратегии государственной культурной политики от 11 сентября 2024 года – той самой, которую общественность окрестила «Дайте ещё денег!»

Главная же задача законодателей – принять предложенный Закон о культуре, который страна ждёт с 2014 года. Который нужен литературе, как воздух.

Москва, Лариса Михайлова, эксперт по государственной культурной политике, советник по культуре председателя партии «Справедливая Россия – За правду»

© 2025, РИА «Новый День»

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