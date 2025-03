Стратегия культуры в плену британской агентуры?!

Последние события в сфере культуры наглядно демонстрируют, что Россия даже в условиях военного времени и на государственном уровне до сих пор не избавилась от негативного западного влияния, направленного на разрушение русского культурного пространства. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет Лариса Михайлова, эксперт по государственной культурной политике, советник по культуре председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова.

В январе 2025 года разразился скандал вокруг частного музея современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов возмутился экспонатами: матрёшкой с металлическими шипами под названием «Welcome to Russia» и недвусмысленной антивоенной инсталляцией «Старший брат».

Политик заявил: «Иноагенты захлебываются от соплей, восхваляя это искусство. Это позор и прямая атака на наши культурные ценности». Он предложил губернатору А.Д. Беглову закрыть галерею.

Напомню, что адрес музея – 29-я линия Васильевского острова – входит в границы «Исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним групп памятников», являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Частные арт-центры и академии совриска: кто стоит за идеологической обработкой?

Это не единичный случай. ГЭС-2, «Гараж», Винзавод, Московская биеннале современного искусства, другие частные и получастные институции объединены западной идеей «конца искусства». Его преподносят как символ «абсолютной свободы самовыражения» против «тоталитарной» русской художественной традиции.

Хотя суть и механизмы этого метода, созданного ЦРУ для продвижения идей «свободного мира», давно известны и разоблачены, вся инфраструктура промывания мозгов сохранена.

Так, на открытии выставки эмигранта Эрика Булатова нижегородский бизнесмен и меценат Дмитрий Володин сказал, что ничего не знает об СВО, которая «у вас идёт, а у меня не идёт». К слову, ныне он находится под арестом по делу о даче взятки сотрудникам Росреестра.

Агенты дотянулись до наших детей

Самое страшное, что агентов допускают к нашим детям. В конце 2024 года департамент культуры и молодежной политики Перми рапортовал об открытии первой в России академии современного искусства для детей от 7 до 18 лет. «Участники лаборатории «Тут» с художниками, архитекторами и кураторами исследуют «актуальное искусство» и создают проекты». Об открытии рапортует департамент культуры и молодёжной политики администрации города Перми.

Что в «Тут» детям вдалбливают западные арт-догмы при помощи имитации творчества, ясно любому, кроме чиновников.

Кого завербовала и слила британская спецслужба?

Это еще цветочки. Есть и ягодки. На днях, после скоропостижного отъезда заместителя посла Великобритании в России Тома Додда, стало известно, что он курировал сеть контактов российского культурного сектора, используя либерально настроенную творческую интеллигенцию как главного проводника западных идей и ценностей. В соцсети даже утекли списки людей, и все они без исключения работают в вышеперечисленных и многих других центрах современного искусства. Даже без глубокого анализа, наблюдая за уничижительными «интерпретациями» ими наследия, можно сделать вывод о непрерывной работе культуртрегеров. Их лекции и семинары, посвящённые «постколониальному искусству России» и другим западным нарративам, свидетельствуют о максимальной отдаче в продвижении чуждых идей.

Гранты и резиденции: как Запад вербует российских художников

Международные гранты, арт-резиденции, фестивали, частные фонды, художественные ярмарки – все эти инструменты продолжают работать, побуждая «высказывателей» быть вечными диссидентами и лаять на нашу страну.

Подумайте: подлинное русское искусство отменяют, а совриск Европе нужен как воздух.

Кто и чем заманивает в 2025 году российских акционистов, концептуалистов, выходцев из маркетинга и креативных индустрий, самоучек без художественной школы, но склонных к идеологической зависимости:

The Rijksakademie (Нидерланды) – финансирование, резиденция в Амстердаме, международные кураторы. Palazzo Monti (Италия) – месяц работы в историческом палаццо, интеграция в европейский арт-рынок. Art Explora x Cité internationale des arts (Франция) – студии в Париже, финансирование и обучение у западных кураторов. Onassis AIR (Греция) – стипендия и возможность работы в Афинах в течение полугода.

Грант от Pro Helvetia (Швейцария) – финансирование поездок и исследований в Европе.

Как видим, закрытие USAID настроения не испортило.

Найти и обезвредить

Не пора ли всех, кто едет за консультациями, резиденциями, стипендиями, студиями, работой в европейском арт-рынке и под другими видами прикрытия к западным кураторам, включать в списки иноагентов ДО того, как новые имена всплывут в списках западной агентуры?

Государство в 2024 году утверждает строительство опорных пунктов для агентуры влияния

В России, как и во всём мире, существует подлинное профессиональное искусство, которое отражает дух современности. А так называемое «прогрессивное» искусство, которое противопоставляется традиционному, на деле оказалось успешным приёмом ЦРУ, известным как «Fake it before you make it!», что означает «Притворяйся, пока не получится».

Вы не поверите, но исполнительная власть России, похоже, следует этому приёму, активно противопоставляя современное искусство традиционному и возводя его развитие в ранг государственной политики.

Вот подтверждение. В «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 г. № 2501-р, в разделе V «Сценарии реализации Стратегии» сказано напрямую: «В отношении инфраструктуры культуры базовый сценарий позволит… обеспечить развитие инфраструктуры современного искусства, включая создание в регионах центров современного искусства».

При этом ни одна Академия художеств, ни одно художественное училище, ни один художественный ВУЗ высшей пробы в Стратегии не упомянуты. В них сокращают количество бюджетных мест, требуя увеличения платных услуг. Губительную «оптимизацию» бесплатных детских художественных школ и школ искусств и говорить нечего.

Как это возможно? Ума не приложу! И никаких версий не имею.

Что делать? Есть выход. Необходима принципиально новая Стратегия, нацеленная на суверенитет. Об альтернативной Стратегии Победы я рассказала ранее в статье «ИГРА В КЛАСТЕРЫ».

Москва, Лариса Михайлова, эксперт по государственной культурной политике, советник по культуре председателя партии «Справедливая Россия – За правду»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube