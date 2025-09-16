Итоги единого дня голосования в России свидетельствуют о нескольких важных обстоятельствах, которые характеризуют нынешнюю политическую ситуацию в России. Как пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» политик Дарья Митина, с одной стороны, можно говорить о стабильности и кредите доверия власти на период СВО, с другой – о полной зачистке электорального поля и кадровом кризисе в партии власти.

Надо признать: на федеральном уровне никаких выборов уже давно нет. На городском, муниципальном – ещё сохраняется какое-то глухое подобие, остаточное явление. Поскольку страна находится в режиме спецоперации, свободные выборы сейчас невозможны.

Политическое поле полностью зачищено. Партий, кстати, осталось не так много – идёт плановое сокращение: каждый год по суду ликвидируют по три-четыре. Сейчас их чуть больше двадцати. Для такой широкой палитры общественных мнений, как в России, этого, конечно, недостаточно. И добрая половина из них – симулякры, созданные для разных целей. Так что адекватного политического, электорального процесса нет.

Что касается подведения итогов… Административный ресурс, финансовые возможности и зелёный свет для партии власти дают свой результат. «Единая Россия» получила абсолютное большинство в региональных законодательных собраниях. Все предложенные Кремлём губернаторы – формально не всегда от ЕР, но по сути да – так или иначе получили одобрение.

И здесь есть две стороны. С одной, люди действительно выдали большой кредит доверия Кремлю. Нельзя сказать, что результаты фальшивые, полученные манипуляциями. Нарушения есть, но они не определяют итог. Итоги выборов в целом релевантны волеизъявлению. Но нужно понимать: этот кредит доверия власти выдан на период спецоперации, и результат «Единой России» был предопределён.

При этом на губернаторских выборах устойчивое второе место занимает КПРФ, а вовсе не ЛДПР, как нам два года подряд вещали все лидеры мнений и СМИ – одним текстом, по одному темнику, хоть бы запятые меняли! Фактически, установка администрации президента на проталкивание ЛДПР в качестве второй партии потерпела поражение. Во всех регионах, где выдвигался кандидат от КПРФ, он занял второе место. Без исключений.

Наибольший результат у кандидата от КПРФ Сергея Левченко в Иркутской области – 23%. Это говорит о том, что он, будучи губернатором, был вынужден уйти под политическим давлением, применением запретных методов – под угрозами уголовного дела. Но он остаётся популярным в регионе. Его 23% – это очень солидно. Тем более что в Иркутской области, по сути, губернатор не избран: при крайне низкой явке Кобзев едва набрал чуть за 50%, достаточно скромный процент. По закону – избран, но на деле ему доверие оказала куда меньшая часть жителей.

В выборах в законодательные собрания регионов картина аналогична: в подавляющем большинстве случаев вторая – опять же КПРФ. Есть, конечно, единичные регионы, где вторая – ЛДПР, «Справедливая Россия» (как в Калужской области) или «Новые люди». Но это исключение. В целом КПРФ устойчиво удерживает звание второй партии, что бы вам ни вещали.

Куда интереснее ситуация на муниципальном уровне. Вот здесь случаются точечные прорывы тотальной монополии «Единой России». Например, мэром хакасского Черногорска стал не кандидат от «ЕР», а коммунист. В одном из районов Якутии провалился кандидат партии власти, а выиграл самовыдвиженец. То есть кое-где пробиваются либо самовыдвиженцы, либо представители оппозиционных партий. Но это именно исключение, которое правило лишь подтверждает.

В целом, электоральный процесс абсолютно утратил смысл. Да, есть регионы, где руководят оппозиционные политики, но это всегда происходит с ведома и по согласию Кремля, а вовсе не вопреки.

Поэтому можно констатировать: теперь у нас – голосование референдумного типа по легитимизации существующей власти. Пока народ выдает ей кредит доверия. Во многом потому, что страна в режиме спецоперации, и большинство действует по принципу «коней на переправе не меняют». Возможно, на период войны этот выбор кажется рациональным.

Другое дело, что Кремль демонстрирует совершенно отрицательный кадровый отбор. Мы видим по регионам: два губернатора сидят, два готовятся к посадке, один в бегах… У одного все замы уже арестованы. «Качество» чиновников оставляет желать лучшего. Система отбора кадров в глубочайшем кризисе. И это не исправить никакими выборами, потому что это – та самая система, которую Кремль культивирует и считает допустимой.

На самом деле это очень плохо. Система негативного отбора ухудшает качество управления, закрывает социальные лифты, не даёт проявиться действительно талантливым руководителям.

Так что для меня итоги выборов достаточно отрицательные. Они демонстрируют стабильность. Но это стабильность на кладбище. Стабильность в болоте. И хорошо ли это – большой вопрос.

Москва, политолог Дарья Митина

© 2025, РИА «Новый День»

