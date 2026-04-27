Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в роли акушера «революции приспособленцев», допустив резкие высказывания про возможное повторение в России событий 1917 года. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» президент компании «БлэкХос», член Союза писателей России, член Союза журналистов России Владимир Соколов.

21 апреля лидер КПРФ Геннадий Зюганов – изрядно подзабытый всеми, включая собственных избирателей – вновь заставил говорить о своей персоне всю страну. Причем в 10-минутной думской речи, претендующей на пламенность подпольных заговорщиков начала прошлого века, он позволил себе, как показалось ему самому, «не на шутку попугать» действующую власть.

«Если вы срочно не примете необходимые финансово-экономические и другие меры, если не скорректируете принципиальным образом курс, по осени нас может ждать то, что случилось в феврале 1917-го», – с апокалиптическим запалом (с оттенками моветона) заявил Зюганов.

Правда, он тут же – явно опасаясь, «как бы чего не вышло» – поспешил смягчить накал страстей, с апломбом выдав следующую фразу: «Мы не имеем права это повторять! Поэтому обязаны учитывать исторический опыт и принимать давно назревшие решения». Что за «решения» имел в виду Геннадий Андреевич, осталось неясным. Ну, да сие и неважно. Главное, рот как можно шире открыть и что-то оттуда выдавить «эпохальное». Авось, зачтется на следующих выборах.

Дальнейшие события де-факто напоминали какую-то жалкую, испуганную суматоху вперемежку с бесконечными оправданиями. Не ожидали коммунисты такого громкого скандала – думали, нести им безнаказанно можно любую антигосударственную ахинею. На том и пыл угас.

Пресс-секретарь главы КПРФ Андрей Ющенко места себе не находил, пока не подчистил все «лишние» буквы и запятые в расшифровках зюгановского выступления. Чтобы, не дай Бог, никто во власти (так горячо периодически критикуемой его шефом) не подумал, что Зюганов с нею шагает не в ногу.

Хотя, надо сказать, шагает старина, и еще как: исправно и слаженно. Когда ему выгодно; а когда невыгодно – выдает «революционные» экзерсисы, рассчитанные на самую непритязательную аудиторию, с примитивным политическим мышлением на уровне «все отнять и поделить».

Жаль, не все комментаторы речи Зюганова прослушали ее полностью. Не то нашли бы в ней немало любопытного и помимо откровенно экстремистских намеков на повторение 17-го года. Например, вот этот многозначительный отрывок, обращенный к депутатам от «Единой России»:

«Вы даже в сегодняшней сложнейшей ситуации не слышите наших аргументов и призывов. Когда блогерша Виктория Боня обращается из Монако и напоминает о проблемах, тревожащих общество, администрация заявляет, что ее услышали. Песков комментирует ее выступление. А когда мы, находясь в эпицентре проблем, предлагаем способы их решения, вы предпочитаете не замечать».

Здесь в голосе лидера коммунистов, давно вышедшего из пионерского возраста, прорезается слеза неутешной детской обиды. Надо же, ни в чем не соображающая (кроме тряпок, косметики и бойфрендов) Боня, пребывающая в образе вечной старлетки, хайпанула миллионы просмотров, а мне, бескорыстному радетелю народных интересов, не досталось ничего. Повезло, мол, удачливой приживалке ирландского мажора, с комфортом переселившейся в Монако.

Видимо, остро ревнуя к весьма сомнительному успеху раскрученной блогерши, ему и пришлось задвинуть мощный спич про «грядущую революцию», которая, кстати, была бы крайне нежелательной для самого Геннадия Андреевича. Потому что сейчас он отлично мимикрировал, журчащим ручейком влился в «буржуйскую» элиту, оброс барахлом и формальным почетом, а революция, не к ночи будь помянута, может все приобретенное ненароком экспроприировать. А то и пустить в расход, как буржуазного перерожденца.

Между тем, на сайте КПРФ есть перлы и похлеще. Мельком заглянем в Топ-10 самых жестких заявлений (!) Зюганова:

«Я получаю огромную почту. Самая распространенная просьба – помочь родить ребенка. Думайте, куда дело ползет!»;

«Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только извне, но и внутри?»;

«Есть два пути: революционно-бюрократический в интересах капиталистов или социализм. Осталось два выбора. Или капитал с войной и фашизмом, или социализм»;

«Ну, дурачить уже некуда!».

Согласитесь, больше похоже на сборник скверных анекдотов, сочиненных малограмотным автором, кое-как закончившим коррекционную школу. Проглядел товарищ Ющенко волюнтаристские высказывания босса, выставив того далеко не в лучшем свете.

Пожалуй, помогать кому-то с зачатием для Геннадия Андреевича уже поздновато. Не по адресу прошение. И при чем тут фашизм в отсутствие социализма, на что он там намекает? Или вновь, по испытанным коммунистическим традициям, хочет одурачить «русского медведя», почему-то задерганного «изнутри»? Что за лексикон зоологической дефектологии? Ничего не разобрать…

В этом, пожалуй, весь Зюганов: на словах местами революционер, в реальности – обычный приспособленец. Каким он, в принципе, и был на протяжении всей своей нескончаемо длящейся карьеры.

С «содержанкой из Монако», к счастью, его роднит разве что повышенная склонность к самопиару. Но удивительно, как настолько разные, казалось бы, личности гармонично дополняют друг друга, когда в стране обостряются те или иные проблемы. Носы у них обоих всегда уверенно держатся по ветру. Или наемные пиарщики работают чуть грамотнее? В отличие от незадачливого собирателя косноязычных зюгановских афоризмов.

Москва, Владимир Соколов, президент компании «БлэкХос», член Союза писателей России, член Союза журналистов России

