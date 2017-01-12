Авторынок в России рухнул на 11% по итогам прошлого года / Цена новой легковушки за год взлетела на 15%

Публикации за 12.01.17

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2016 году снизились по сравнению с предыдущим годом на 11%, до 1,42 млн штук. Об этом сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер.

По его данным, в декабре прошлого года продажи упали на 0,9% к декабрю 2015 года – до 146 тыс. штук.

Прогноз на 2016 год, обнародованный АЕБ в июне, предполагал падение на 10,3% – до 1,44 млн штук, отметили в АЕБ

Стоит отметить, что в 2015 продажи новых легковых авто упали на 35,7% – до 1,6 млн штук, напоминает RNS.

По данным аналитического агентства «Автостат», в минувшем году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России увеличилась на 15% и составила примерно 1,4 млн рублей. Больше всего за 2016 год подорожали иномарки. Их средняя стоимость выросла на 16%, достигну 1,6 млн рублей. У отечественных авто средневзвешенная цена в 2016 году составила порядка 600 тыс. рублей, что на 14% превосходит показатель годичной давности.

По оценке директора «Автостата» Сергея Целикова, в наступившем году такая тенденция сохранится, и цены на автомобили продолжат свой рост.

Эксперты прогнозирует подорожания машин в этом году в среднем на 10%. Первая волна роста цен ожидается в начале второго квартала, когда на рынке появятся новые авто 2017 года выпуска, которые будут выставляться на продажу уже по индексированной стоимости, отметил директор по продажам ГК «Автоспеццентр» Алексей Потапов, сообщает finanz.ru. По мнению дилера, цены вырастут на 5-7% в зависимости от бренда, отразившись в большей степени на бюджетном и массовом сегментах.

Москва, Светлана Петрова

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