Продажи автомобилей в России в марте выросли почти на 10%

Публикации за 10.04.17

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2017 года выросли на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За минувший месяц объем отечественного автомобильного рынка составил 137,9 тыс. автомобилей, что на 11,9 тыс. штук больше, чем в марте 2016 года.

По итогам первого квартала было продано 322,4 тыс., что на 1% лучше показателей первого квартала прошлого года.

Стоит отметить, что последний раз рынок по объемам продаж за месяц рос год к году в ноябре 2016 года – на 0,6%, до 132,3 тыс. штук. Это был первый рост с декабря 2014 года.

«Наконец, тренд продаж на российском авторынке движется в правильном направлении. Девятипроцентный рост год к году в марте оказался достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и феврале, превращая суммарный результат продаж в первом квартале в небольшой плюс. Это хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного результат за квартал более четырех лет», – отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Однако, эксперт указал, что «одна ласточка весны не делает». «Нужно иметь больше месяцев с положительным результатом, прежде чем мы сможем назвать это прочным трендом», – подчеркнул он.

В текущем году АЕБ прогнозирует рост продаж на 4,1%, до 1,485 млн автомобилей. По итогам прошлого года продажи рухнули на 11% – до 1,42 млн штук.

Москва, Светлана Петрова

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