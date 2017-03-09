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Экономика

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Публикации за 09.03.17

Продажи легковушек в России в феврале упали на 4,1%

Продажи легковушек в России в феврале упали на 4,1%

Автомобильный рынок в России продолжается сокращаться: продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в феврале текущего года упали на 4,1%. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Всего было продано 106 тыс. 658 машин. По данным АЕБ, в январе-феврале 2017 года продажи новых автомобилей снизились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 184, 574 тыс.

Глава Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в феврале наблюдается «разнонаправленная динамика продаж от бренда к бренду, что в итоге оказалось недостаточным для того, чтобы вывести рынок в плюс».

«Некоторые традиционные лидеры сделали меньший вклад, чем в аналогичный период прошлого года, – указал он. – Возможные причины для этого разнообразны, но можно предположить, что они временные. Это предположение улучшает перспективы рынка на предстоящие месяцы».

По данным АЕБ, самыми продаваемыми по итогам минувшего месяца остаются автомобили Lada – было продано 20 тыс. машин, что на 5% выше показателя аналогичного периода прошлого года. За Lada следует Kia, продажи авто этой марки выросли на 8% и составили 12,4 тыс, затем – Renault (9,6 тыс.), Hyundai (9,4 тыс.) и Volkswagen (6,4 тыс.).

Самой продаваемой моделью в феврале стала Kia Rio (7 тыс.). На втором месте по популярности – Lada Granta (5,3 тыс.), на третьем – Lada Vesta (5,1 тыс.). На четвертой строчке – Hyundai Creta (4,1 тыс.), пятерку лидеров замыкает Volkswagen Polo (3,6 тыс.).

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 09.03.17

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