За опасное вождение можно лишиться прав / Госдума ужесточает ответственность для лихачей и стритрейсеров

Публикации за 18.01.17

Депутаты Госдумы рассматривают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся опасного вождения. В частности, парламентарии предложили штрафовать любителей полихачить на 5 тысяч рублей. Не исключено, что позже в законопроекте появится возможность лишения водительских прав.

В правилах дорожного движения понятие «опасное вождение» появилось прошлым летом. К нему относятся резкое торможение на дороге, без необходимости избежать ДТП, препятствование обгону и беспорядочное перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты. За неоднократное повторение этих опасных маневров депутаты предлагают штрафовать водителей, пишут «Известия».

Новые поправки в Госдуме готовятся принять в первом чтении. В пояснительной записке к документу авторы инициативы отметили, что из-за опасного вождения другие участники движения не могут прогнозировать дальнейшее поведение лихача на дороге и своевременно среагировать, чтобы избежать аварии. Ко второму чтению депутаты могут включить в законопроект более серьезные меры за повторное нарушение, например, обязательные работы, административный арест и лишение прав на срок до двух лет.

Впрочем, лишить водительского удостоверения имеет право только инспектор, зафиксировавший факт опасной езды, свидетельства с автоматических камер не сгодятся. Правозащитники опасаются, что в этом случае появляется возможность для субъективной оценки действий водителя. Для того, чтобы подобного не случилось, парламентариям еще предстоит доработать законопроект, закрепив в законодательстве обязательное наличие доказательной базы в форме видеофайлов по таким административным делам.

В свою очередь движение «Синие ведерки» опасается, что размытые формулировки в новых поправках в закон могут привести к признанию водителя нарушителем только на основании слов инспектора. Определяющий фактор опасного вождения – создание угрозы гибели или ранения людей, а также повреждения транспортных средств, сооружений, грузов. Однако как именно измерить, что тот или иной маневр создавал угрозу жизни, до сих пор неясно.

Москва, Зоя Осколкова

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