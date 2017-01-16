«Шашки», «нервяки» и «торопыги» / Опасное вождение показали на конкретных примерах (ВИДЕО)

Публикации за 16.01.17

На портале правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения появились новые видеоролики, наглядно демонстрирующие виды опасного вождения, за которые правительство РФ предложило штрафовать на 5 тысяч рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ранее с подачи ГИБДД в Сети публиковались видео, выполненные в виде компьютерной графики как обучающие материалы, в которых объяснялся новый вид нарушений ПДД. Теперь российские власти постарались еще более доходчиво показать варианты опасного вождения на конкретных примерах, взятых из YouTube. В будущем, считает правительство РФ, за подобное поведение необходимо наказывать рублем. Соответствующий законопроект в конце прошлого года был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Новая мера направлена «на усиление ответственности за нарушение требований российского законодательства о безопасности движения», указывается в документе. Прошлым летом вступили в силу изменения правил дорожного движения, запрещающие водителям опасное вождение. Но наказания в КоАП по-прежнему нет, этим и предстоит заняться Госдуме. Если проект поправок в КоАП РФ будет утвержден, за опасное вождение водителю будет грозить штраф в размере 5 тысяч рублей (до последнего времени максимальное наказание за подобное поведение было 1,5 тысячи рублей, – прим. ред.).

К опасному вождению относятся неоднократное перестроение при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции, необоснованное резкое торможение, отказ уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом, и другие маневры, которые пока трудно истолковать однозначно. Именно поэтому для разъяснения нововведений запущен портал опасноевождение.рф.

На данном сайте вниманию автомобилистов предлагается ряд видеороликов – на каждый вид опасного вождения. Виды определены следующие.

«Шашки» – перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=HzjUaA9GDk8&rel=0">Video</a> Шашки

«Нервяки» – невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=07fcOuHoGws&rel=0">Video</a> Нервяки

«Торопыги» – несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=avF29MTVP-Y&rel=0">Video</a> Торопыги

«Грядки» – несоблюдение бокового интервала.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Zmg1yR3NbRQ&rel=0">Video</a> Грядки

«Воспитатели» – необоснованное резкое торможение перед другим транспортным средством.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CVs_nXxuLS8&rel=0">Video</a> Воспитатели

«Упертый» – препятствование обгону.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qASEi_c2CEo&rel=0">Video</a> Упертый

Добавим, что пока остается открытым вопрос о методе фиксации опасного поведения: инспекторы ГИБДД будут на глазок определять нарушение или же исключительно при помощи видеосъемки? Обещанное Минкомсвязи приложение пока не готово, а накопленная база нарушений так и не появилась в открытом доступе.

Москва, Екатеринбург, Игнат Бакин

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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