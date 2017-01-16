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Публикации за 16.01.17

«Шашки», «нервяки» и «торопыги» / Опасное вождение показали на конкретных примерах (ВИДЕО)

«Шашки», «нервяки» и «торопыги» Опасное вождение показали на конкретных примерах (ВИДЕО)

На портале правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения , наглядно демонстрирующие виды опасного вождения, за которые правительство РФ предложило штрафовать на 5 тысяч рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ранее с подачи ГИБДД в Сети публиковались видео, выполненные в виде компьютерной графики как обучающие материалы, в которых объяснялся новый вид нарушений ПДД. Теперь российские власти постарались еще более доходчиво показать варианты опасного вождения на конкретных примерах, взятых из YouTube. В будущем, считает правительство РФ, за подобное поведение необходимо наказывать рублем. Соответствующий законопроект в конце прошлого года был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Новая мера направлена «на усиление ответственности за нарушение требований российского законодательства о безопасности движения», указывается в документе. Прошлым летом вступили в силу изменения правил дорожного движения, запрещающие водителям опасное вождение. Но наказания в КоАП по-прежнему нет, этим и предстоит заняться Госдуме. Если проект поправок в КоАП РФ будет утвержден, за опасное вождение водителю будет грозить штраф в размере 5 тысяч рублей (до последнего времени максимальное наказание за подобное поведение было 1,5 тысячи рублей, – прим. ред.).

К опасному вождению относятся неоднократное перестроение при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции, необоснованное резкое торможение, отказ уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом, и другие маневры, которые пока трудно истолковать однозначно. Именно поэтому для разъяснения нововведений запущен портал опасноевождение.рф.

На данном сайте вниманию автомобилистов предлагается ряд видеороликов – на каждый вид опасного вождения. Виды определены следующие.

«Шашки» – перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

Шашки

«Нервяки» – невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.

Нервяки

«Торопыги» – несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства.

Торопыги

«Грядки» – несоблюдение бокового интервала.

Грядки

«Воспитатели» – необоснованное резкое торможение перед другим транспортным средством.

Воспитатели

«Упертый» – препятствование обгону.

Упертый

Добавим, что пока остается открытым вопрос о методе фиксации опасного поведения: инспекторы ГИБДД будут на глазок определять нарушение или же исключительно при помощи видеосъемки? Обещанное Минкомсвязи приложение пока не готово, а накопленная база нарушений так и не появилась в открытом доступе.

Москва, Екатеринбург, Игнат Бакин

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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