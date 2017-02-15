Сибирский дорожник: Крымский мост остановил строительство дорог в России / Нет денег

Публикации за 15.02.17

Новые дорожные объекты Забайкальского края не будут построены. Кроме того, аналогичные работы остановлены почти по всей России. Об этом на пресс-конференции заявил начальник Упрдор «Забайкалье» Евгений Присташ. По его словам, это произошло из-за возведения дорогостоящего моста через Керченский пролив в Крым.

«Надо понимать, что Крымский мост является не только суперобъектом в дорожной или мостовой сфере. Это единичный объект в масштабах не только России, но и всего мира. Поэтому, естественно, основные деньги туда уходят. За счет того, что строят этот мост, практически приостановилось строительство всех новых автомобильных дорог в России. Всего 10 новых объектов в этом году будет объявляется», – цитирует «Забмедиа» Присташа.

Так, например, по его словам, в Забайкалье отложена реализация пяти дорожных проектов. Он также напомнил, что аналогичная ситуация с федеральным финансированием складывалась во время строительства моста на остров Русский и во время возведения олимпийских объектов в Сочи.

«ТайгаИнфо» в свою очередь добавляет, что в Новосибирской области сорваны сроки строительства Восточного обхода, который также финансируется из федерального бюджета. Издание отмечает, что сдачу первой очереди перенесли с 2016 на 2019 год из-за «сложной экономической ситуации», начало строительство второй и третьей отложено на неопределенный срок.

На официальном сайте «Крымского моста» указано, что данный объект станет одним из крупнейших мостов в России. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность составит 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Реализация проекта началась после воссоединения Крыма с Россией.

Чита, Иван Гридин

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