Росавтодор опроверг заморозку дорожного строительства из-за моста в Крым

Публикации за 15.02.17

В Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор) прокомментировали заявление главы управления дорог Забайкалья Евгения Присташа о заморозке строительства дорог в России из-за перенаправления финансирования на возведение моста в Крым. В ведомстве заявили, что ни один из строящихся объектов дорожного хозяйства в 2016 году заморожен не был.

«Строительство Крымского моста финансируется из ФЦП развития Крыма и Севастополя, в то время как дорожное хозяйство – из подпрограммы «Автомобильные дороги» транспортной ФЦП. Перераспределить деньги между этими программами невозможно», – приводит РБК ответ представителя Росавтодора.

Как писал «Новый День», в ходе пресс-конференции Присташ заявил, что проекты строительства пяти объектов в Забайкалье заморожены, так как «на них не хватает денег в стране». Нехватку средств он объяснил строительством моста через Керченский пролив. Чиновник также напомнил, что аналогичная ситуация складывалась во время реализации других масштабных проектов – строительства моста на остров Русский на Дальнем Востоке и возведения олимпийских объектов в Сочи.

Отметим, что мост через Керченский пролив обойдется, как минимум, в 228 млрд рублей, а открытие автомобильного движения по нему намечено на конец 2018 года. Он будет состоять из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс, а его протяженность составит 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Реализация проекта началась после воссоединения Крыма с Россией.

Москва, Иван Гридин

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