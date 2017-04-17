ПДД перепишут под мотоциклистов / Байкерам выделят стоп-линию и разрешат ездить между рядами

Публикации за 17.04.17

Минтранс, МВД и правительство Москвы рассматривают возможность внесения поправок в правила дорожного движения, которые дадут некоторые преимущества мотоциклистам. В частности, байкерам хотят разрешить ездить между рядами, а также выделить дополнительную стоп-линию, чтобы сделать более безопасным движение на перекрестках.

Проработать возможность соответствующих изменений в ПДД поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам совещания по вопросам безопасности движения, пишет «Коммерсант». Так Минтранс готовится провести эксперимент с двойной стоп-линией в Москве в ближайшее время: от первой стоп-линии, которая предназначена для автомобилей, на расстоянии 3-5 метров нанесут еще одну. Эксперты считают, что таким способом удастся избежать опасной ситуации на перекрестках, которая возникает, когда машины и мотоциклы стартуют одновременно.

Впрочем, если введение двойной стоп-линии поддержали большинство экспертов, то вопрос с ездой между рядами оказался не таким однозначным. Дело в том, что действующие правила не регламентируют этот момент, то есть прямого запрета, как и разрешения нет. В результате, когда происходит ДТП с мотоциклистом и автомобилем, которые двигались в одном ряду, возникают спорные ситуации.

Министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов, который сам часто ездит на мотоцикле, считает, что движение между рядами попадает под определение опасного вождения. По его мнению, это не должно считаться нарушением. Однако совсем другое дело, когда байкер маневрирует между рядами, тем самым создавая аварийную ситуацию.

Тем временем, в Госавтоинспекции негативно отнеслись к предложению разрешить движение мототранспорта между рядами и уже подготовили заключение о «нецелесообразности» такого изменения. В настоящее время байкеров, практикующих такую езду, не штрафуют, но если случается ДТП, ответственность несет именно мотоциклист. Впрочем, четкий запрет только усложнит дорожную ситуацию, считают в Госавтоинспекции.

Стоит отметить, что, по данным ГИБДД России, в 2016 году количество аварий по вине байкеров сократилось на 16,9%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.04.17

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