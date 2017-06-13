Послаблений в ПДД для байкеров не будет Мотоциклистам не разрешат ездить между рядами

МВД и Минтранс отказались поддержать идею разрешить байкерам ездить между рядами. Таким образом, в Правилах дорожного движения не будет специальной нормы, разъясняющей правила движения мотоциклов между рядами на автодороге. Отметим, что действующие ПДД не регламентируют движение байкеров между рядами, то есть прямого запрета, как и разрешения нет.

В МВД назвали идею по поводу междурядья «нецелесообразной», сообщает газета «Коммерсантъ». В полицейском ведомстве ссылаются на пункты ПДД, в которых говорится о запрете пересечения сплошной линии, обозначающей границы полосы. При этом параллельное движение двух транспортных средств в пределах одной полосы разрешается при соблюдении безопасного бокового интервала. Однако требования к ширине полосы допускают ее уменьшение на некоторых участках дорог, что может быть небезопасно для одновременного проезда машины и мотоциклиста.

Эксперты центра «Движение без опасности» поддержали аргументацию полицейского главка страны, выступив против изменения ПДД. «Учитывая по-прежнему недостаточный уровень мастерства водителей, наличие мотоциклистов в междурядье практически гарантирует рост человеческих жертв», – пояснила президент центра Наталья Агре.

В Минтрансе также не видят в поправках к ПДД острой необходимости.

Соответствующие заключения экспертов и ведомств были доложены вице-премьеру Игорю Шувалову, который в апреле поручил проработать такие нововведения. Новые правила могли бы предоставить мотоциклистам дополнительные преимущества перед автомобилистами на дорогах. Теперь вопрос о внесении изменений в ПДД по поводу регулированию движения мотоциклистов между рядами пока снят с повестки дня, сообщил источник газеты, знакомый с ситуацией.

Кроме вопроса разрешения байкерам ездить между рядами машин, Шувалов также отдал распоряжение проработать вопрос о двойной стоп-линии, чтобы сделать более безопасным движение на перекрестках. Предлагалось на перекресток с интенсивным движением наносить две стоп-линии: первую – для автомобилей, вторую, на расстоянии 3-5 метров, – для мотоциклистов. Эксперты считают, что таким способом удастся избежать опасной ситуации на перекрестках, которая возникает, когда машины и мотоциклы стартуют одновременно. Представитель вице-премьера сообщил, что эксперимент с двойной стоп-линией будет проведен в Москве. Конкретное место под эксперимент столичный департамент транспорта еще не выбрал.

Москва, Светлана Петрова

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