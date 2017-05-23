Совместное предприятие General Motors и «АвтоВАЗ» остановило конвейер

Публикации за 23.05.17

Компания «GM-АвтоВАЗ» сообщила о приостановке работы конвейера. Дело в том, что на завод не поступили комплектующие, необходимые для сборки автомобилей.

Конвейер совместного предприятия General Motors и «АвтоВАЗ» встал 17 мая, говорится в сообщении компании. Вину за приостановку работ производитель возложил на поставщика ООО «Завод Автокомпонент», который занимается разработкой комплектующих из пластмассы. В частности, предприятие изготавливает детали интерьера, зеркала заднего вида, панели приборов, бамперы и топливные баки.

О сроках возобновления работы конвейера «GM-АвтоВАЗ» пока не сообщается. Также нет информации о том, что стало причиной прекращения поставок.

Добавим, «GM-AвтоВАЗ» является единственным действующим производственным активом General Motors в России. Совместное предприятие выпускает внедорожник Chevrolet Niva. Ранее американский автоконцерн заявил о частичном уходе с российского рынка.

Тольятти, Зоя Осколкова

Тольятти. Другие новости 23.05.17

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