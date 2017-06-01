«АвтоВАЗ» сократит более 2 тысяч сотрудников

«АвтоВАЗ» собирается до конца года сократить более 2000 сотрудников, сообщил президент компании Николя Мор на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Точное число увольняемых сотрудников он назвать отказался, отметив, что этот вопрос сейчас обсуждается, передает РБК.

В конце февраля «АвтоВАЗ» сообщал о планах сократить 740 человек, или около 2% штата.

В 2015 году автопроизводитель сократил численность сотрудников на 15% – до 44 тыс. человек. Тогда действовал приказ о выплате нескольких окладов при увольнении по соглашению сторон.

Напомним, 74,5% капитала АвтоВАЗа принадлежит совместному предприятию «Ростеха» и Renault-Nissan. Доля альянса Renault-Nissan при этом составляет 67,13%, «Ростеха» – 32,8%.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 01.06.17

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