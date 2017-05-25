Украина хочет отказаться от пассажирских ж/д перевозок в Россию / Грузовое железнодорожное сообщение остановилось неделю назад

Публикации за 25.05.17

Киев продолжает идти по пути полного разрыва отношений с Москвой, после прекращения грузовых железнодорожных перевозок украинские власти собираются закрыть сообщение пассажирское. Предлогом для такого решения может стать электричка РЖД, которая курсирует между Донецком и Таганрогом, что, по мнению Киева, нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. В выигрыше останутся маршрутчики и белорусская авиакомпания «Белавиа», которая уже оформляет дополнительные рейсы Москва – Минск – Киев.

Ожидается, что железнодорожное пассажирское сообщение с Россией будет прекращено 1 июля, об этом сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к правительству Украины. Грузовые перевозки были отменены еще на прошлой неделе, после того как президент Петр Порошенко обновил санкции в отношении российских граждан и компаний, предложенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» заявили, что «никакого решения на этот счет на данный момент не принято». В свою очередь в РЖД ответили, что не получали от Киева уведомления о прекращении железнодорожного пассажирского сообщения.

О том, что украинские власти обсуждают этот вопрос, знает бывший замминистра транспорта Украины Александр Кава. По его словам, «Укрзализныця» за последний год зафиксировала снижение ж/д пассажиропотока между Украиной и Россией на 60%. Однако несмотря на это около 2 млн граждан в год пользуются железнодорожным транспортом в этом направлении, что несомненно выгодно, так как тарифы в четыре раза выше внутриукраинского трафика.

На отказе от пассажирских перевозок в Раде начали настаивать после того как на прошлой неделе было остановлено грузовое сообщение. Решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, которых в последнее время все чаще поддерживает Петр Порошенко. Часть российских перевозчиков собирается покинуть украинский рынок. «Дочка» РЖД Федеральная грузовая компания также выводит свои составы с территории Украины.

По словам экспертов, в первую очередь от перекрытия границы для поездов выиграют автоперевозчики, чаще всего это частные предприниматели, осуществляющие автотранспортные перевозки в Россию из приграничных украинских городов.

Кроме того, наладила авиационное сообщение Украины с Россией через Минск белорусская авиакомпания «Белавиа». Только с начала 2017 года пассажиропоток авиаперевозчика вырос на треть. Доля транзитных пассажиров составляет около 50%. Известно, что руководство «Белавиа» уже готовится к увеличению пассажиропотока на направлении Москва – Минск – Киев и ведет переговоры с аэропортами о дополнительных рейсах.

Киев, Зоя Осколкова

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