NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Транспорт

■■■■■■■■■

Публикации за 25.05.17

Киев не собирается перекрывать ж/д перевозки в Россию

Киев не собирается перекрывать ж/д перевозки в Россию

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» не планирует прекращать пассажирское сообщение с Россией, билеты на проезд в поездах продаются в обычном режиме. В РЖД в свою очередь опровергли информацию о том, что между Таганрогом и Донецком курсирует электричка.

Ранее появилась информация о том, что украинские власти готовы отказаться от пассажирских ж/д перевозок в Россию с 1 июля, об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к правительству страны. Предлогом для такого решения может стать электричка РЖД, которая курсирует между Донецком и Таганрогом, что, по мнению Киева, нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, писало издание.

На отказе от пассажирских перевозок в Раде начали настаивать после того как на прошлой неделе было остановлено грузовое сообщение. Решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, которых в последнее время все чаще поддерживает президент Украины Петр Порошенко.

В «Укрзализныце» заявили, что «никакого решения на этот счет на данный момент не принято». Позже в пресс-службе организации пояснили, что такую идею даже не рассматривают, передает «Украинская правда».

Кроме того, в РЖД опровергли информацию о том, что из России ходят поезда в зону АТО. «Электричка из Таганрога идет до станции Успенская. Это российская станция», – подчеркнул представитель компании.

Киев, Зоя Осколкова

Киев. Другие новости 25.05.17

В Симферополе хозяйка квартиры продала автомобиль квартиранта. / Минивэн протаранил фуру на трассе Москва – Петербург. Погибли 6 человек (ФОТО). / На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» погиб водитель иномарки (ФОТО).

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter