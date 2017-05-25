Киев не собирается перекрывать ж/д перевозки в Россию

Публикации за 25.05.17

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» не планирует прекращать пассажирское сообщение с Россией, билеты на проезд в поездах продаются в обычном режиме. В РЖД в свою очередь опровергли информацию о том, что между Таганрогом и Донецком курсирует электричка.

Ранее появилась информация о том, что украинские власти готовы отказаться от пассажирских ж/д перевозок в Россию с 1 июля, об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к правительству страны. Предлогом для такого решения может стать электричка РЖД, которая курсирует между Донецком и Таганрогом, что, по мнению Киева, нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, писало издание.

На отказе от пассажирских перевозок в Раде начали настаивать после того как на прошлой неделе было остановлено грузовое сообщение. Решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, которых в последнее время все чаще поддерживает президент Украины Петр Порошенко.

В «Укрзализныце» заявили, что «никакого решения на этот счет на данный момент не принято». Позже в пресс-службе организации пояснили, что такую идею даже не рассматривают, передает «Украинская правда».

Кроме того, в РЖД опровергли информацию о том, что из России ходят поезда в зону АТО. «Электричка из Таганрога идет до станции Успенская. Это российская станция», – подчеркнул представитель компании.

Киев, Зоя Осколкова

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