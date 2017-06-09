МИД Украины готов ввести визы для россиян / Москва ответит зеркально

Министр иностранных дел Украины заявил, что все готово для введения визового режима с Россией. «Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. У нас есть соответствующий опыт. Только виз мало. Нужно ввести еще и биометрические паспорта. Но надо осознавать, что после этого шага Москва предпримет свои меры», – подчеркнул Павел Климкин.

Напомним, 6 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров напомнил Киеву, что Москва готова зеркально ответить на введение виз. «Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?», – приводит слова министра РИА «Новости».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией. Как писал «Новый День», в Киеве уверены, что после получения европейского «безвиза», необходимо ввести визовый режим с РФ. После возобновления вопроса о введении виз в МИДе РФ не исключили, что 3 млн граждан, находящихся на заработках в России, могут отправиться работать в Европу. Правда, их там не ждут: Украине дали «безвиз» только с туристической целью, поскольку толпы украинских гастарбайтеров в странах ЕС никому не нужны.

Киев – Москва, Иван Гридин

Киев – Москва. Другие новости 09.06.17

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