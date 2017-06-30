Mercedes-Benz отзывает в России 3,4 тыс. автомобилей

«Мерседес-Бенц рус» отзывает в России 3,4 тыс. автомобилей из-за возможного дефекта муфты рулевого вала, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz G-класса, проданные с 2012 года по сегодняшний день, и C-класса, проданные с 2013 по 2014 год.

В Росстандарте уточнили, что причиной отзыва является возможный недостаточный момент затяжки болтового соединения соединительной муфты рулевого вала, что может вызвать больший износ зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке. На автомобилях проверят болтовое соединение карданного шарнира рулевого механизма и заменят его при необходимости.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.06.17

В июле в Кольцово откроется прямой рейс Екатеринбург – Калининград. / Иордания будет закупать российские ГАЗели. / При столкновении трамваев в Берлине травмировано 27 человек. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»